Овочеві чебуреки за 30 хвилин: готуйте подвійну порцію, бо рідні попросять добавку (відео)

Незвичайно, проте дуже смачно

Хрустка золотава скоринка, ніжне картопляне тісто та ароматна овочева начинка – ці чебуреки стануть справжньою знахідкою для тих, хто цінує прості, але смачні домашні страви. Вони ідеально підходять для сімейного обіду чи перекусу. Вони готуються без дріжджів, тож процес не забере багато часу, а результат неодмінно порадує всіх, хто скуштує.

Картопляне тісто м’яке, проте добре тримає форму, а капустяна начинка з морквою й цибулею надає пиріжкам соковитості та легкої пікантності. Вони виходять настільки апетитними, що зникають зі столу ще гарячими.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Köstliche Hausrezepte.

Інгредієнти:

1 яйце

1 кг картоплі

Зелена цибуля

Сіль

Борошно – 200 г

Розпушувач – 1 ч. л.

1 цибулина

Рослинна олія

1 морква

Капуста – 300 г

Чорний перець

Сушений часник

50 мл води

Приготування: