Овочеві чебуреки за 30 хвилин: готуйте подвійну порцію, бо рідні попросять добавку (відео)
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Незвичайно, проте дуже смачно
Хрустка золотава скоринка, ніжне картопляне тісто та ароматна овочева начинка – ці чебуреки стануть справжньою знахідкою для тих, хто цінує прості, але смачні домашні страви. Вони ідеально підходять для сімейного обіду чи перекусу. Вони готуються без дріжджів, тож процес не забере багато часу, а результат неодмінно порадує всіх, хто скуштує.
Картопляне тісто м’яке, проте добре тримає форму, а капустяна начинка з морквою й цибулею надає пиріжкам соковитості та легкої пікантності. Вони виходять настільки апетитними, що зникають зі столу ще гарячими.
Рецептом поділилися на YouTube-каналі Köstliche Hausrezepte.
Інгредієнти:
- 1 яйце
- 1 кг картоплі
- Зелена цибуля
- Сіль
- Борошно – 200 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- 1 цибулина
- Рослинна олія
- 1 морква
- Капуста – 300 г
- Чорний перець
- Сушений часник
- 50 мл води
Приготування:
- Вибити яйце в миску та збити вінчиком.
- Картоплю відварити та потовкти. Додати до неї нарізану зелену цибулю та яйце. Перемішати.
- До миски з картоплею додати борошно, розпушувач та замісити тісто.
- Готове тісто накрити харчовою плівкою та поставити в холодильник на 20 хвилин.
- Тим часом із нарізаної цибулі та натертої моркви зробити засмажку. Додати до неї нарізану капусту, спеції, воду та тушкувати до готовності.
- До охолодженого тіста додати борошно та розділити його на 4 частини. З кожної частини сформувати кульки.
- Кульку з картопляного тіста розкачати качалкою. На одну половинку викласти начинку з овочів і накрити другою половинкою, формуючи ніби чебурек.
- Смажити у великій кількості олії з обох боків до золотавої скоринки.