Овощные чебуреки за 30 минут: готовьте двойную порцию, потому что родные попросят добавку (видео)

Необычно, но очень вкусно

Хрустящая золотистая корочка, нежное картофельное тесто и ароматная овощная начинка – эти чебуреки станут настоящей находкой для тех, кто ценит простые, но вкусные домашние блюда. Они идеально подходят для семейного обеда или перекуса. Это блюдо готовится без дрожжей, поэтому процесс не займет много времени, а результат непременно порадует всех, кто попробует.

Картофельное тесто мягкое, но хорошо держит форму, а капустная начинка с морковью и луком придает пирожкам сочность и легкую пикантность. Они получаются настолько аппетитными, что исчезают со стола еще горячими.

Рецептом поделились на YouTube-канале Köstliche Hausrezepte.

Ингредиенты:

1 яйцо

1 кг картофеля

Зеленый лук

Соль

Мука – 200 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

1 луковица

Растительное масло

1 морковь

Капуста – 300 г

Черный перец

Сушеный чеснок

50 мл воды

Приготовление: