І гарнір, і начинка для пиріжків: як приготувати смачну тушковану капусту

За цим рецептом капуста не перетвориться на кашу

Тушкована капуста – це універсальна страва, яка може бути як самостійним гарніром, так і чудовою начинкою для пиріжків чи вареників. Вона проста у приготуванні, але при цьому виходить дуже смачною, ароматною та ситною. Завдяки процесу тушкування капуста набуває м’якої текстури, приємного карамельного відтінку та глибокого смаку, особливо якщо додати спеції та правильно підсмажити наприкінці приготування.

Цей рецепт дозволяє отримати ніжну і соковиту тушковану капусту без зайвих зусиль. Достатньо нашаткувати овочі, додати олію, сіль, спеції й дати їм поступово тушкуватися під кришкою. Дотримуйтесь простих кроків – і у вас вийде ідеальна страва, яка стане чудовим доповненням до будь-якого столу.

Рецептом поділилась блогерка Вікторія Кельбас.

Інгредієнти:

Капуста — приблизно 1 кг

Морква 300 г

Олія — 6-7 ст.л

Сіль та перець на смак

Приготування:

Капусту дрібно шинкуємо ножем, моркву тремо на терку. Ставимо глибоку пательню на середній вогонь і викладаємо овочі, трошки солимо, вливаємо 3 ст. л. олії та перемішуємо. Накриваємо кришкою та тушкуємо 30 хвилин, перемішуючи кожні 7-8 хвилин. Через 30-35 хвилин капуста стане світло-коричнева та зменшиться в об’ємі у 2 рази. Настав час довести капусту до смаку: додаємо трохи солі, перець, можна додати ще й сушений часник. Тепер збільшуємо вогонь, додаємо ще 3-4 ст. л. олії й вже без кришки починаємо смажити капусту впродовж 15-20 хвилин. Перемішуйте кожні 3-4 хвилини, аби нічого не пригоріло.

Якщо раптом капуста підгорить чи пристане до дна — влийте пів чашки води, почекайте 15-20 секунд і перемішайте. Все відстане, а капуста тільки покращить свій колір.