И гарнир, и начинка для пирожков: как приготовить вкусную тушеную капусту (видео)

По этому рецепту капуста не превратится в кашу

Тушеная капуста – это универсальное блюдо, которое может быть как самостоятельным гарниром, так и отличной начинкой для пирожков или вареников. Она проста в приготовлении, но при этом получается очень вкусной, ароматной и сытной. Благодаря процессу тушения капуста приобретает мягкую текстуру, приятный карамельный оттенок и глубокий вкус, особенно если добавить специи и правильно поджарить в конце приготовления.

Этот рецепт позволяет получить нежную и сочную тушеную капусту без лишних усилий. Достаточно нашинковать овощи, добавить растительное масло, соль, специи и дать им постепенно тушиться под крышкой. Следуйте простым шагам – и у вас получится идеальное блюдо, которое станет отличным дополнением к любому столу.

Рецептом поделилась блогерша Виктория Кельбас.

Ингредиенты:

Капуста – примерно 1 кг

Морковь 300 г

Масло растительное — 6-7 ст.л

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Капусту мелко шинкуем ножом, морковь трем на терку. Ставим глубокую сковороду на средний огонь и выкладываем овощи, немного солим, вливаем 3 ст. л. масла и перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим 30 минут, перемешивая каждые 7-8 минут. Через 30-35 минут капуста станет светло-коричневой и уменьшится в объеме в 2 раза. Пора довести капусту по вкусу: добавляем немного соли, перец, можно также добавить сушеный чеснок. Теперь увеличиваем огонь, добавляем еще 3-4 ст. л. растительного масла и уже без крышки начинаем жарить капусту в течение 15-20 минут. Перемешивайте каждые 3-4 минуты, чтобы ничего не пригорело.

Если вдруг капуста подгорит или пристанет ко дну – влейте пол чашки воды, подождите 15-20 секунд и перемешайте. Все отстанет, а капуста только улучшит свой цвет.