Швидкі сирні вафлі: ідеальний сніданок за 10 хвилин (відео)

Простий, швидкий та ситний сніданок

Ранок – це час, коли кожна хвилина на рахунку. Але це не означає, що потрібно відмовлятися від смачного та поживного сніданку.

Цей рецепт сирних вафель – ідеальне рішення для тих, хто цінує свій час, але не хоче компромісів у смаку. Готуються вони швидко, а результат перевершить усі очікування.

Рецептом поділилась блогерка foodblog_kristi.

Інгредієнти:

кисломолочний сир 9-18% 200 г

яйця 2 шт

цукор 50 г

ванільний цукор 10 г

сіль дрібка

вершкове масло 50 г

розпушувач 1 ч.л

борошно 80-100 г (залежить від вологості сиру)

Приготування: