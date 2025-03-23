Швидкі сирні вафлі: ідеальний сніданок за 10 хвилин (відео)
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Простий, швидкий та ситний сніданок
Ранок – це час, коли кожна хвилина на рахунку. Але це не означає, що потрібно відмовлятися від смачного та поживного сніданку.
Цей рецепт сирних вафель – ідеальне рішення для тих, хто цінує свій час, але не хоче компромісів у смаку. Готуються вони швидко, а результат перевершить усі очікування.
Рецептом поділилась блогерка foodblog_kristi.
Інгредієнти:
- кисломолочний сир 9-18% 200 г
- яйця 2 шт
- цукор 50 г
- ванільний цукор 10 г
- сіль дрібка
- вершкове масло 50 г
- розпушувач 1 ч.л
- борошно 80-100 г (залежить від вологості сиру)
Приготування:
- До кисломолочного сиру додати яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, розтоплене вершкове масло. Зʼєднати все блендером.
- Всипати розпушувач і борошно. Маса повинна вийти повітряною і не рідкою.
- Мультипекар розігріти, перед першим приготуванням змастити маслом, викласти по столовій ложці тіста і готувати до золотистого кольору.
- Полити улюбленим соусом, додати ягоди й можна смакувати.