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Швидкі сирні вафлі: ідеальний сніданок за 10 хвилин (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Сирні вафлі з ягодами
Сирні вафлі з ягодами. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Простий, швидкий та ситний сніданок

Ранок – це час, коли кожна хвилина на рахунку. Але це не означає, що потрібно відмовлятися від смачного та поживного сніданку.

Цей рецепт сирних вафель – ідеальне рішення для тих, хто цінує свій час, але не хоче компромісів у смаку. Готуються вони швидко, а результат перевершить усі очікування.

Рецептом поділилась блогерка foodblog_kristi.

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир 9-18% 200 г
  • яйця 2 шт
  • цукор 50 г
  • ванільний цукор 10 г
  • сіль дрібка
  • вершкове масло 50 г
  • розпушувач 1 ч.л
  • борошно 80-100 г (залежить від вологості сиру)

Приготування:

  1. До кисломолочного сиру додати яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, розтоплене вершкове масло. Зʼєднати все блендером.
  2. Всипати розпушувач і борошно. Маса повинна вийти повітряною і не рідкою.
  3. Мультипекар розігріти, перед першим приготуванням змастити маслом, викласти по столовій ложці тіста і готувати до золотистого кольору.
  4. Полити улюбленим соусом, додати ягоди й можна смакувати.
Теги:
#Рецепти #Сніданок #Випічка #Вафлі