Быстрые творожные вафли: идеальный завтрак за 10 минут (видео)
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Простой, быстрый и сытный завтрак
Утро – это время, когда каждая минута на счету. Но это не значит, что нужно отказываться от вкусного завтрака.
Этот рецепт творожных вафель – идеальное решение для тех, кто ценит свое время, но не хочет компромиссов по вкусу. Готовятся они быстро, а результат превзойдет все ожидания.
Рецептом поделилась блогерша foodblog_kristi.
Ингредиенты:
- кисломолочный творог 9-18% 200 г
- яйца 2 шт
- сахар 50 г
- ванильный сахар 10 г
- соль щепотка
- сливочное масло 50 г
- разрыхлитель 1 ч.л
- мука 80-100 г (зависит от влажности творога)
Приготовление:
- К кисломолочному сыру добавить яйца, сахар, ванильный сахар, соль, растопленное сливочное масло. Соединить все блендером.
- Всыпать разрыхлитель и муку. Масса должна получиться воздушной и не жидкой.
- Мультипекарь разогреть, перед первым приготовлением смазать маслом, выложить по столовой ложке теста и готовить до золотистого цвета.
- Полить любимым соусом, добавить ягоды и можно смаковать.