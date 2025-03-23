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Быстрые творожные вафли: идеальный завтрак за 10 минут (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Творожные вафли с ягодами
Творожные вафли с ягодами. Фото Сгенерировано ИИ, freepik

Простой, быстрый и сытный завтрак

Утро – это время, когда каждая минута на счету. Но это не значит, что нужно отказываться от вкусного завтрака.

Этот рецепт творожных вафель – идеальное решение для тех, кто ценит свое время, но не хочет компромиссов по вкусу. Готовятся они быстро, а результат превзойдет все ожидания.

Рецептом поделилась блогерша foodblog_kristi.

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог 9-18% 200 г
  • яйца 2 шт
  • сахар 50 г
  • ванильный сахар 10 г
  • соль щепотка
  • сливочное масло 50 г
  • разрыхлитель 1 ч.л
  • мука 80-100 г (зависит от влажности творога)

Приготовление:

  1. К кисломолочному сыру добавить яйца, сахар, ванильный сахар, соль, растопленное сливочное масло. Соединить все блендером.
  2. Всыпать разрыхлитель и муку. Масса должна получиться воздушной и не жидкой.
  3. Мультипекарь разогреть, перед первым приготовлением смазать маслом, выложить по столовой ложке теста и готовить до золотистого цвета.
  4. Полить любимым соусом, добавить ягоды и можно смаковать.
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#Рецепты #Завтрак #Выпечка #Вафли