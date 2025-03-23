Быстрые творожные вафли: идеальный завтрак за 10 минут (видео)

Простой, быстрый и сытный завтрак

Утро – это время, когда каждая минута на счету. Но это не значит, что нужно отказываться от вкусного завтрака.

Этот рецепт творожных вафель – идеальное решение для тех, кто ценит свое время, но не хочет компромиссов по вкусу. Готовятся они быстро, а результат превзойдет все ожидания.

Рецептом поделилась блогерша foodblog_kristi.

Ингредиенты:

кисломолочный творог 9-18% 200 г

яйца 2 шт

сахар 50 г

ванильный сахар 10 г

соль щепотка

сливочное масло 50 г

разрыхлитель 1 ч.л

мука 80-100 г (зависит от влажности творога)

Приготовление: