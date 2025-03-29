Такі сирники вийдуть в усіх: у чому секрет приготування (відео)

Готуються легко та просто

Кисломолочний сир — один із найпопулярніших продуктів на нашій кухні. Він смачний, поживний і універсальний, адже з нього можна приготувати безліч страв: від запіканок і вареників до десертів і випічки. Але, мабуть, найулюбленішою стравою з сиру залишаються класичні сирники. Вони ніжні, ароматні, з рум’яною скоринкою — ідеальні для сніданку чи легкої вечері.

Сирники можна подавати зі сметаною, варенням, медом або ягодами, щоразу створюючи новий смак знайомої страви. У цьому рецепті розповімо, як приготувати ідеальні сирники — м’які всередині й золотисті зовні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати смачні сирники

Інгредієнти:

400 г сиру;

1 яйце;

цедра половини апельсина;

ванільний екстракт;

3 ст. борошна;

2 ч. л. цукру (можна більше);

Спосіб приготування:

1.До кисломолочного сиру додати всі інгредієнти та перемішати до однорідності.

2.Сформувати сирники та обсмажити їх на добре розігрітій сковороді, на середньому вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків.

3.Подавати гарячими, зі сметаною.