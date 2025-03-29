Такі сирники вийдуть в усіх: у чому секрет приготування (відео)
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Готуються легко та просто
Кисломолочний сир — один із найпопулярніших продуктів на нашій кухні. Він смачний, поживний і універсальний, адже з нього можна приготувати безліч страв: від запіканок і вареників до десертів і випічки. Але, мабуть, найулюбленішою стравою з сиру залишаються класичні сирники. Вони ніжні, ароматні, з рум’яною скоринкою — ідеальні для сніданку чи легкої вечері.
Сирники можна подавати зі сметаною, варенням, медом або ягодами, щоразу створюючи новий смак знайомої страви. У цьому рецепті розповімо, як приготувати ідеальні сирники — м’які всередині й золотисті зовні. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "polli_cooking".
Як приготувати смачні сирники
Інгредієнти:
- 400 г сиру;
- 1 яйце;
- цедра половини апельсина;
- ванільний екстракт;
- 3 ст. борошна;
- 2 ч. л. цукру (можна більше);
Спосіб приготування:
1.До кисломолочного сиру додати всі інгредієнти та перемішати до однорідності.
2.Сформувати сирники та обсмажити їх на добре розігрітій сковороді, на середньому вогні до утворення золотистої скоринки з обох боків.
3.Подавати гарячими, зі сметаною.