Такие сырники получатся у всех: в чем секрет их приготовления (видео)

Готовятся легко и просто

Творог – один из самых популярных продуктов на нашей кухне. Он вкусен, питателен и универсален, ведь из него можно приготовить множество блюд: от запеканок и вареников до десертов и выпечки. Но, пожалуй, самым любимым блюдом из сыра остаются классические творожники. Они нежные, ароматные, с румяной корочкой – идеальны для завтрака или легкого ужина.

Сырники можно подавать со сметаной, вареньем, медом или ягодами, каждый раз создавая новый вкус знакомого блюда. В этом рецепте расскажем, как приготовить идеальные сырники – мягкие внутри и золотистые снаружи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить вкусные сырники

Ингредиенты:

400 г творога;

1 яйцо;

цедра половины апельсина;

ванильный экстракт;

3 ст. муки;

2 ч. л. сахара (можно больше);

Способ приготовления:

1.К творогу добавить все ингредиенты и перемешать до однородности.

2. Сформировать сырники и обжарить их на хорошо разогретой сковороде, на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.

3.Подавать горячими, со сметаной.