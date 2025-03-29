Такие сырники получатся у всех: в чем секрет их приготовления (видео)
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Готовятся легко и просто
Творог – один из самых популярных продуктов на нашей кухне. Он вкусен, питателен и универсален, ведь из него можно приготовить множество блюд: от запеканок и вареников до десертов и выпечки. Но, пожалуй, самым любимым блюдом из сыра остаются классические творожники. Они нежные, ароматные, с румяной корочкой – идеальны для завтрака или легкого ужина.
Сырники можно подавать со сметаной, вареньем, медом или ягодами, каждый раз создавая новый вкус знакомого блюда. В этом рецепте расскажем, как приготовить идеальные сырники – мягкие внутри и золотистые снаружи. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить вкусные сырники
Ингредиенты:
- 400 г творога;
- 1 яйцо;
- цедра половины апельсина;
- ванильный экстракт;
- 3 ст. муки;
- 2 ч. л. сахара (можно больше);
Способ приготовления:
1.К творогу добавить все ингредиенты и перемешать до однородности.
2. Сформировать сырники и обжарить их на хорошо разогретой сковороде, на среднем огне до образования золотистой корочки с обеих сторон.
3.Подавать горячими, со сметаной.