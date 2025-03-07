Апетитна запіканка, на яку ви витратите п'ять хвилин: простий рецепт (відео)
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Чудовий рецепт на кожен день
Коли хочеться поїсти ситно і смачно, на поміч приходять швидкі рецепти. Ми розповідали, як заготувати паштет в баночках. Тепер поділимось рецептом апетитної запіканки.
У кулінарному блозі dribka.soli розповіли, як приготувати апетитну солодку запіканку з сиру. Якщо не враховувати час запікання, то на неї ви витратите всього 5 хвилин вашого часу.
Інгредієнти:
- 900 г сиру
- 4 яйця
- 2 ст. л. цукру
- 60 г темного шоколаду
- 60 г горішків
- 60 г журавлини або родзинок
- 100 г манної крупи
- розпушувач, сіль
Спосіб приготування:
- Перш за все, слід нарізати горіхи та шоколад. Сир потрібно розімняти виделкою або товкачкою. Якщо хочете дуже гладеньку текстуру, можна перетерти сир через сито, однак це забере чимало часу.
- Додаємо до сиру яйця, цукор, манку та розпушувач з сіллю і замішуємо однорідне тісто. Додаємо до нього горіхи, родзинки та шоколад, перемішуємо.
- Викладаємо в форму для випікання, змащену маслом або застелену пергаментом. Ставимо на 30-45 хвилин в розігріту до 200 С духовку (для товщини 3 сантиметри; якщо запіканка виходить товща — печіть довше).
Ось і все, дайте запіканці трохи охолонути — і можна нарізати і подавати. Також ми розповідали, як зробити ліниві чебуреки.