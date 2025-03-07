Апетитна запіканка, на яку ви витратите п'ять хвилин: простий рецепт (відео)

Чудовий рецепт на кожен день

Коли хочеться поїсти ситно і смачно, на поміч приходять швидкі рецепти. Ми розповідали, як заготувати паштет в баночках. Тепер поділимось рецептом апетитної запіканки.

У кулінарному блозі dribka.soli розповіли, як приготувати апетитну солодку запіканку з сиру. Якщо не враховувати час запікання, то на неї ви витратите всього 5 хвилин вашого часу.

Інгредієнти:

900 г сиру

4 яйця

2 ст. л. цукру

60 г темного шоколаду

60 г горішків

60 г журавлини або родзинок

100 г манної крупи

розпушувач, сіль

Спосіб приготування:

Перш за все, слід нарізати горіхи та шоколад. Сир потрібно розімняти виделкою або товкачкою. Якщо хочете дуже гладеньку текстуру, можна перетерти сир через сито, однак це забере чимало часу. Додаємо до сиру яйця, цукор, манку та розпушувач з сіллю і замішуємо однорідне тісто. Додаємо до нього горіхи, родзинки та шоколад, перемішуємо. Викладаємо в форму для випікання, змащену маслом або застелену пергаментом. Ставимо на 30-45 хвилин в розігріту до 200 С духовку (для товщини 3 сантиметри; якщо запіканка виходить товща — печіть довше).

Ось і все, дайте запіканці трохи охолонути — і можна нарізати і подавати. Також ми розповідали, як зробити ліниві чебуреки.