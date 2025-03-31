П'ять хвилин — і закуска на столі: такі гарячі бутерброди сподобаються гостям (відео)

Для легкого перекусу або ситного сніданку

На сніданок можна приготувати багато смачних страв: яєчню, кашу, млинці або навіть легкий салат. Але якщо хочеться чогось швидкого, ситного й апетитного, гарячі бутерброди – чудовий вибір!

Хрусткий хліб, розплавлений сир і ароматна начинка зроблять цю закуску улюбленою як для дітей, так і для дорослих. Вони готуються всього за кілька хвилин і стануть чудовим варіантом для швидкого сніданку або перекусу. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "cook_with_me_at_home".

Як приготувати гарячі бутерброди

Інгредієнти:

батон;

ковбаса – 200-300 г;

сир – 200-300 г;

майонез – 3-4 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Ковбасу нарізати смужками.

2.Сир, що добре плавиться, тремо на грубу тертку. Все перемішати із майонезом.

3.Батон нарізати не тонкими скибочками. На кожну викласти начинку.

4.Запікати в попередньо розігрітій духовці при 180-200 С до моменту, коли сир почне плавитися, а знизу скибочка матиме хрустку золотисту скоринку, орієнтовно 10-15 хвилин.