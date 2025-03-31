Пять минут – и закуска на столе: такие горячие бутерброды понравятся гостям (видео)

Для легкого перекуса или сытного завтрака

На завтрак можно приготовить много вкусных блюд: яичницу, кашу, блины или даже лёгкий салат. Но если хочется чего-то быстрого, сытного и аппетитного, горячие бутерброды – отличный выбор!

Хрустящий хлеб, расплавленный сыр и ароматная начинка сделают эту закуску любимой как для детей, так и для взрослых. Они готовятся всего за несколько минут и станут отличным вариантом для быстрого завтрака или перекуса. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "cook_with_me_at_home".

Как приготовить горячие бутерброды

Ингредиенты:

батон;

колбаса – 200-300 г;

сыр – 200-300 г;

майонез – 3-4 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Колбасу нарезать полосками.

2.Сыр, хорошо плавящийся, натереть на грубую терку. Все перемешать с майонезом.

3.Батон нарезать не тонкими ломтиками. На каждую выложить начинку.

4.Запекать в предварительно разогретой духовке при 180-200 С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.