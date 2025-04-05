Таким салатом наїдяться всі: як його приготувати з куркою та овочами (відео)

Простий, але дуже ситний, соковитий та неймовірно смачний

Рецептів салатів існує безліч – від легких овочевих до ситних м’ясних. Серед найпопулярніших – грецький, "Цезар", "Олів’є" та різноманітні салати з куркою.

Якщо ви шукаєте щось смачне, корисне та поживне, цей салат з куркою та овочами – ідеальний вибір. Завдяки поєднанню ніжного м’яса, свіжих овочів і легкої заправки він виходить не лише смачним, а й досить ситним, тож може стати як гарною закускою, так і повноцінною стравою. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "nata.cooking".

Як приготувати салат з куркою та овочами

Інгредієнти:

філе стегна – 3-4 шт.;

солодкий перець – 1 шт.;

печериці – 125 г;

мікс листя салату – 125 г;

томати чері – 100 г;

кешʼю – жменя;

кунжут;

для маринування філе стегна: 2 ст. л., оливкової олії, 2 ст. л. соєвого соусу, дрібка солі та перцю, 1 ч. л. спецій до курки;

Інгредієнти для заправки:

оливкова олія – 3-4 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

гірчиця в зернах – 1 ч. л.;

Спосіб приготування:

1.Філе нарізати невеликими шматочками.

2.Маринувати 15-20 хвилин в спеціях, оливковій олії, соєвому соусі та обсмажити до золотистого кольору.

3.Солодкий перець нарізати смужками.

4.Також нарізати гриби, забрати курку і на тій же сковорідці обсмажити овочі 3-4 хв до мʼякості.

5.В тарілку викласти листя салату, додати овочі, курку, чері та горіхи (з кешʼю буде дуже смачно, але також можна замінити їх на волоські горіхи).

6.Окремо поєднати всі інгредієнти для заправки та полити салат.

7.За бажанням посипати кунжутом.