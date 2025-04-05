Таким салатом наедятся все: как его приготовить с курицей и овощами (видео)

Простой, но очень сытный, сочный и невероятно вкусный

Рецептов салатов существует множество – от легких овощных до сытных мясных. Среди самых популярных — греческий, "Цезарь", "Оливье" и салаты с курицей.

Если вы ищете что-нибудь вкусное, полезное и питательное, этот салат с курицей и овощами – идеальный выбор. Благодаря сочетанию нежного мяса, свежих овощей и легкой заправки он получается не только вкусным, но и достаточно сытным, так что может стать как хорошей закуской, так и полноценным блюдом. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".

Как приготовить салат с курицей и овощами

Ингредиенты:

филе бедра – 3-4 шт.;

сладкий перец – 1 шт.;

шампиньоны – 125 г;

микс листьев салата – 125 г;

томаты черри – 100 г;

кешью – горсть;

кунжут;

для маринования филе бедра: 2 ст. л., оливкового масла, 2 ст. л. соевого соуса, щепотка соли и перца, 1 ч. л. специй к курице;

Ингредиенты для заправки:

оливковое масло – 3-4 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

горчица в зернах – 1 ч. л.;

Способ приготовления:

1.Филе нарезать небольшими кусочками.

2.Мариновать 15-20 минут в специях, оливковом масле, соевом соусе и обжарить до золотистого цвета.

3.Сладкий перец порезать полосками.

4.Также нарезать грибы, забрать курицу и на той же сковороде обжарить овощи 3-4 мин до мягкости.

5.В тарелку выложить листья салата, добавить овощи, курицу, чери и орехи (с кешью будет очень вкусно, но также можно заменить их на грецкие орехи).

6.Отдельно соединить все ингредиенты для заправки и полить салат.

7.По желанию посыпать кунжутом.