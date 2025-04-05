Таким салатом наедятся все: как его приготовить с курицей и овощами (видео)
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Простой, но очень сытный, сочный и невероятно вкусный
Рецептов салатов существует множество – от легких овощных до сытных мясных. Среди самых популярных — греческий, "Цезарь", "Оливье" и салаты с курицей.
Если вы ищете что-нибудь вкусное, полезное и питательное, этот салат с курицей и овощами – идеальный выбор. Благодаря сочетанию нежного мяса, свежих овощей и легкой заправки он получается не только вкусным, но и достаточно сытным, так что может стать как хорошей закуской, так и полноценным блюдом. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "nata.cooking".
Как приготовить салат с курицей и овощами
Ингредиенты:
- филе бедра – 3-4 шт.;
- сладкий перец – 1 шт.;
- шампиньоны – 125 г;
- микс листьев салата – 125 г;
- томаты черри – 100 г;
- кешью – горсть;
- кунжут;
- для маринования филе бедра: 2 ст. л., оливкового масла, 2 ст. л. соевого соуса, щепотка соли и перца, 1 ч. л. специй к курице;
Ингредиенты для заправки:
- оливковое масло – 3-4 ст. л.;
- мед – 1 ч. л.;
- горчица в зернах – 1 ч. л.;
Способ приготовления:
1.Филе нарезать небольшими кусочками.
2.Мариновать 15-20 минут в специях, оливковом масле, соевом соусе и обжарить до золотистого цвета.
3.Сладкий перец порезать полосками.
4.Также нарезать грибы, забрать курицу и на той же сковороде обжарить овощи 3-4 мин до мягкости.
5.В тарелку выложить листья салата, добавить овощи, курицу, чери и орехи (с кешью будет очень вкусно, но также можно заменить их на грецкие орехи).
6.Отдельно соединить все ингредиенты для заправки и полить салат.
7.По желанию посыпать кунжутом.