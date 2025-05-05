Таку закуску можна їсти уже за 30 хвилин: рецепт маринованих битих огірків (відео)

Відбивання огірків сприяє дуже швидкому маринуванню

З огірків готують безліч салатів — від легких весняних із яйцями та зеленню до пряних, пікантних закусок. Один із найцікавіших варіантів — це мариновані биті огірки.

Вони мають яскравий смак, хрумку текстуру й чудово пасують до м’ясних страв, особливо до шашлику. Така закуска готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і завжди викликає захоплення за святковим столом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".

Як приготувати биті огірки

Інгредієнти:

1 кг свіжих огірків;

Маринад:

4 зубчики часнику;

1/2 перцю чилі або 3 маленькі перчинки ;

50 мл соєвого соусу;

1 ст.л олії (звичайне або кунжутне);

1 ч. л. французької гірчиці;

1 ч. л. цукру;

1/2 ч. л. солі;

Додатково:

зелень: цибуля зелена і петрушка або кінза;

Спосіб приготування:

1. Помити огірки, перекласти їх у пакет і побити качалкою.

2. Змішати всі інгредієнти для маринаду і залити в пакет. Маринувати 30 хвилин мінімум, максимум годину.

3. Перекласти на блюдо, посипати зеленою цибулею.