Таку закуску можна їсти уже за 30 хвилин: рецепт маринованих битих огірків (відео)
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Відбивання огірків сприяє дуже швидкому маринуванню
З огірків готують безліч салатів — від легких весняних із яйцями та зеленню до пряних, пікантних закусок. Один із найцікавіших варіантів — це мариновані биті огірки.
Вони мають яскравий смак, хрумку текстуру й чудово пасують до м’ясних страв, особливо до шашлику. Така закуска готується швидко, не потребує складних інгредієнтів і завжди викликає захоплення за святковим столом. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "anny.cooking".
Як приготувати биті огірки
Інгредієнти:
- 1 кг свіжих огірків;
Маринад:
- 4 зубчики часнику;
- 1/2 перцю чилі або 3 маленькі перчинки ;
- 50 мл соєвого соусу;
- 1 ст.л олії (звичайне або кунжутне);
- 1 ч. л. французької гірчиці;
- 1 ч. л. цукру;
- 1/2 ч. л. солі;
Додатково:
- зелень: цибуля зелена і петрушка або кінза;
Спосіб приготування:
1. Помити огірки, перекласти їх у пакет і побити качалкою.
2. Змішати всі інгредієнти для маринаду і залити в пакет. Маринувати 30 хвилин мінімум, максимум годину.
3. Перекласти на блюдо, посипати зеленою цибулею.