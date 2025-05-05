Такую закуску можно есть уже через 30 минут: рецепт маринованных битых огурцов (видео)

Отбивание огурцов способствует очень быстрому маринованию

Из огурцов готовят множество салатов от легких весенних с яйцами и зеленью до пряных, пикантных закусок. Один из самых интересных вариантов – это маринованные битые огурцы.

Они обладают ярким вкусом, хрустящей текстурой и прекрасно подходят к мясным блюдам, особенно к шашлыку. Такая закуска готовится быстро, не нуждается в сложных ингредиентах и всегда вызывает восторг за праздничным столом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".

Как приготовить битые огурцы

Ингредиенты:

1 кг свежих огурцов;

Маринад:

4 зубчика чеснока;

1/2 перца чили или 3 маленькие перчинки;

50 мл соевого соуса;

1 ст.л масла (обычное или кунжутное);

1 ч. л. французской горчицы;

1 ч. л.

1/2 ч. л.

Дополнительно:

зелень: лук зеленый и петрушка или кинза;

Способ приготовления:

1. Помыть огурцы, переложить их в пакет и побить скалкой.

2. Смешать все ингредиенты для маринада и залить в пакет.

3. Переложить на блюдо, посыпать зеленым луком.