Такую закуску можно есть уже через 30 минут: рецепт маринованных битых огурцов (видео)
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Отбивание огурцов способствует очень быстрому маринованию
Из огурцов готовят множество салатов от легких весенних с яйцами и зеленью до пряных, пикантных закусок. Один из самых интересных вариантов – это маринованные битые огурцы.
Они обладают ярким вкусом, хрустящей текстурой и прекрасно подходят к мясным блюдам, особенно к шашлыку. Такая закуска готовится быстро, не нуждается в сложных ингредиентах и всегда вызывает восторг за праздничным столом. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "anny.cooking".
Как приготовить битые огурцы
Ингредиенты:
- 1 кг свежих огурцов;
Маринад:
- 4 зубчика чеснока;
- 1/2 перца чили или 3 маленькие перчинки;
- 50 мл соевого соуса;
- 1 ст.л масла (обычное или кунжутное);
- 1 ч. л. французской горчицы;
- 1 ч. л.
- 1/2 ч. л.
Дополнительно:
- зелень: лук зеленый и петрушка или кинза;
Способ приготовления:
1. Помыть огурцы, переложить их в пакет и побить скалкой.
2. Смешать все ингредиенты для маринада и залить в пакет.
3. Переложить на блюдо, посыпать зеленым луком.