Готується п’ять хвилин, з’їдається ще швидше: цей рецепт пікантних помідорів проситимуть усі гості (відео)
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Чудова закуска на будь-який випадок
Помідори можна не лише їсти просто так, а й готувати з них безліч смачних салатів — зокрема зі сметаною, зеленню чи сиром. Вони чудово поєднуються з багатьма інгредієнтами та завжди додають страві свіжості й соковитості.
Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант — ароматну закуску з маринованих помідорів. Вона готується дуже просто, а смакує настільки яскраво, що обовʼязково стане улюбленою на вашому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".
Як приготувати закуску з помідорів
Інгредієнти:
- помідори чері – 500 г
- петрушка, зелена цибуля, базилік
- часник – 5-7 зубчиків
- коріандр – 1 ч. л.
- перець – 0,5 ч. л.
- вода – 500 мл.
- сіль – 1 ст. л.
- цукор – 1 ст. л.
- томатна паста – 150 г
- оцет – 2-3 ст. л.
Спосіб приготування:
1. Помідори нарізати навпіл.
2. Зелень подрібнити.
3. До зелені додати коріандр, перець, чавлений часник
4. Добре перемішати.
5. У воду додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет, перемішати до однорідності.
6. В банку викласти шарами зелень та помідори, залити водою з томатом.
7. Залишити в холодильнику мінімум на ніч.