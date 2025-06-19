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Готується п’ять хвилин, з’їдається ще швидше: цей рецепт пікантних помідорів проситимуть усі гості (відео)

Автор
Марія Швець
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Дуже смачні та ароматні
Дуже смачні та ароматні. Фото instagram.com

Чудова закуска на будь-який випадок

Помідори можна не лише їсти просто так, а й готувати з них безліч смачних салатів — зокрема зі сметаною, зеленню чи сиром. Вони чудово поєднуються з багатьма інгредієнтами та завжди додають страві свіжості й соковитості.

Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант — ароматну закуску з маринованих помідорів. Вона готується дуже просто, а смакує настільки яскраво, що обовʼязково стане улюбленою на вашому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".

Як приготувати закуску з помідорів

Інгредієнти:

  • помідори чері – 500 г
  • петрушка, зелена цибуля, базилік
  • часник – 5-7 зубчиків
  • коріандр – 1 ч. л.
  • перець – 0,5 ч. л.
  • вода – 500 мл.
  • сіль – 1 ст. л.
  • цукор – 1 ст. л.
  • томатна паста – 150 г
  • оцет – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Помідори нарізати навпіл.

2. Зелень подрібнити.

3. До зелені додати коріандр, перець, чавлений часник

4. Добре перемішати.

5. У воду додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет, перемішати до однорідності.

6. В банку викласти шарами зелень та помідори, залити водою з томатом.

7. Залишити в холодильнику мінімум на ніч.

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#Помідори #Закуска #Готуємо вдома