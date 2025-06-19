Готується п’ять хвилин, з’їдається ще швидше: цей рецепт пікантних помідорів проситимуть усі гості (відео)

Чудова закуска на будь-який випадок

Помідори можна не лише їсти просто так, а й готувати з них безліч смачних салатів — зокрема зі сметаною, зеленню чи сиром. Вони чудово поєднуються з багатьма інгредієнтами та завжди додають страві свіжості й соковитості.

Але сьогодні ми пропонуємо інший варіант — ароматну закуску з маринованих помідорів. Вона готується дуже просто, а смакує настільки яскраво, що обовʼязково стане улюбленою на вашому столі. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".

Як приготувати закуску з помідорів

Інгредієнти:

помідори чері – 500 г

петрушка, зелена цибуля, базилік

часник – 5-7 зубчиків

коріандр – 1 ч. л.

перець – 0,5 ч. л.

вода – 500 мл.

сіль – 1 ст. л.

цукор – 1 ст. л.

томатна паста – 150 г

оцет – 2-3 ст. л.

Спосіб приготування:

1. Помідори нарізати навпіл.

2. Зелень подрібнити.

3. До зелені додати коріандр, перець, чавлений часник

4. Добре перемішати.

5. У воду додати сіль, цукор, томатну пасту, оцет, перемішати до однорідності.

6. В банку викласти шарами зелень та помідори, залити водою з томатом.

7. Залишити в холодильнику мінімум на ніч.