Готовится пять минут, съедается еще быстрее: этот рецепт пикантных помидоров будут просить все гости (видео)
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Прекрасная закуска на любой случай
Помидоры можно не только есть просто так, но и готовить из них множество вкусных салатов – в частности, со сметаной, зеленью или сыром. Они отлично сочетаются со многими ингредиентами и всегда придают блюду свежесть и сочность.
Но сегодня мы предлагаем другой вариант – ароматную закуску из маринованных помидоров. Она готовится очень просто, а получается настолько яркой, что обязательно станет любимой на вашем столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " talli_sun ".
Как приготовить закуску из помидоров |
Ингредиенты:
- помидоры черри – 500 г
- петрушка, зеленый лук, базилик
- чеснок – 5-7 зубчиков
- кориандр – 1 ч. л.
- перец – 0,5 ч. л.
- вода – 500 мл.
- соль – 1 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- томатная паста – 150 г
- уксус – 2-3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Помидоры порезать пополам.
2. Зелень измельчить.
3. К зелени добавить кориандр, перец, давленый чеснок
4. Хорошо перемешать.
5. В воду добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус, перемешать до однородности.
6. В банке выложить слоями зелень и помидоры, залить водой с томатом.
7. Оставить в холодильнике минимум на ночь.