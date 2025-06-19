Готовится пять минут, съедается еще быстрее: этот рецепт пикантных помидоров будут просить все гости (видео)

Прекрасная закуска на любой случай

Помидоры можно не только есть просто так, но и готовить из них множество вкусных салатов – в частности, со сметаной, зеленью или сыром. Они отлично сочетаются со многими ингредиентами и всегда придают блюду свежесть и сочность.

Но сегодня мы предлагаем другой вариант – ароматную закуску из маринованных помидоров. Она готовится очень просто, а получается настолько яркой, что обязательно станет любимой на вашем столе. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице " talli_sun ".

Как приготовить закуску из помидоров |

Ингредиенты:

помидоры черри – 500 г

петрушка, зеленый лук, базилик

чеснок – 5-7 зубчиков

кориандр – 1 ч. л.

перец – 0,5 ч. л.

вода – 500 мл.

соль – 1 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

томатная паста – 150 г

уксус – 2-3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Помидоры порезать пополам.

2. Зелень измельчить.

3. К зелени добавить кориандр, перец, давленый чеснок

4. Хорошо перемешать.

5. В воду добавить соль, сахар, томатную пасту, уксус, перемешать до однородности.

6. В банке выложить слоями зелень и помидоры, залить водой с томатом.

7. Оставить в холодильнике минимум на ночь.