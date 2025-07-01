Один інгредієнт перетворить молоду картоплю на справжню смакоту: варити її ви вже не будете

Секрет ідеальної страви, що готується в духовці

Молода картопля ідеально підходить для ситних обідів та на вечерю. Цей спосіб допоможе вам приготувати її особливо смачно — запеченою з беконом та ароматними спеціями.

Рецептом смачної молодої картоплі поділилась кулінарна блогерка viktoria__cooking в Instagram.

Інгредієнти:

Молода картопля — 6 середніх штук

Бекон — 100 г

Олія

Сухий часник

Приправа для картоплі

Сіль, перець

Зелень (за бажанням, для подачі)

Етапи приготування:

Картоплю добре миємо та просушуємо паперовим рушником та робимо неглибокі надрізи. Краще обирати картоплю середнього розміру, або навіть маленьку. Велика може не пропектись.

Обирайте картоплю середнього розміру

До олії додаємо сіль, перець, сухий часник та приправу до картоплі. Ретельно все перемішуємо та змащуємо картоплю ззовні та всередині.

Не жалійте соусу

У розрізи викладаємо нарізаний бекон, перекладаємо картоплю на деко, застелене пергаментом та ще раз змащуємо олією зі спеціями.

Випікаємо на 180 градусах приблизно 1-1,5 годин залежно від розміру картоплі та потужності вашої духовки

Готова страва

Якщо бекон починає пригорати, а картопля ще не готова, то накриваємо все фольгою і запікаємо далі. Перед тим, як виймати все з духовки обов’язково перевіряємо на готовність.