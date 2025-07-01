Один ингредиент превратит молодой картофель в настоящее лакомство: варить его вы уже не будете

Секрет идеального блюда, которое готовится в духовке

Молодой картофель идеально подходит для сытных обедов и ужинов. Этот способ поможет вам приготовить его особенно вкусно — запечённым с беконом и ароматными специями.

Рецептом вкусного молодого картофеля поделилась кулинарная блогерша viktoria__cooking в Instagram.

Ингредиенты:

Молодой картофель — 6 средних штук

Бекон — 100 г

Масло

Сухой чеснок

Приправа для картофеля

Соль, перец

Зелень (по желанию, для подачи)

Этапы приготовления:

Картофель хорошо моем и просушиваем бумажным полотенцем, делаем неглубокие надрезы. Лучше выбирать картофель среднего размера, или даже маленький. Крупный может не пропечься.

Выбирайте картошку среднего размера

К маслу добавляем соль, перец, сухой чеснок и приправу для картошки. Тщательно перемешиваем и смазываем картофель снаружи и внутри.

Не жалейте соуса

В разрезы выкладываем нарезанный бекон, перекладываем картофель на противень, застеленный пергаментом и еще раз смазываем маслом со специями.

Выпекаем на 180 градусах примерно 1-1,5 часа в зависимости от размера картофеля и мощности вашей духовки.

Готовое блюдо

Если бекон начинает пригорать, а картофель еще не готов, то накрываем все фольгой и запекаем дальше. Перед тем, как вынимать все из духовки, обязательно проверяем на готовность.