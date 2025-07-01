Один ингредиент превратит молодой картофель в настоящее лакомство: варить его вы уже не будете
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Секрет идеального блюда, которое готовится в духовке
Молодой картофель идеально подходит для сытных обедов и ужинов. Этот способ поможет вам приготовить его особенно вкусно — запечённым с беконом и ароматными специями.
Рецептом вкусного молодого картофеля поделилась кулинарная блогерша viktoria__cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- Молодой картофель — 6 средних штук
- Бекон — 100 г
- Масло
- Сухой чеснок
- Приправа для картофеля
- Соль, перец
- Зелень (по желанию, для подачи)
Этапы приготовления:
Картофель хорошо моем и просушиваем бумажным полотенцем, делаем неглубокие надрезы. Лучше выбирать картофель среднего размера, или даже маленький. Крупный может не пропечься.
К маслу добавляем соль, перец, сухой чеснок и приправу для картошки. Тщательно перемешиваем и смазываем картофель снаружи и внутри.
В разрезы выкладываем нарезанный бекон, перекладываем картофель на противень, застеленный пергаментом и еще раз смазываем маслом со специями.
Выпекаем на 180 градусах примерно 1-1,5 часа в зависимости от размера картофеля и мощности вашей духовки.
Если бекон начинает пригорать, а картофель еще не готов, то накрываем все фольгой и запекаем дальше. Перед тем, как вынимать все из духовки, обязательно проверяем на готовность.