Коли набридли оладки та ікра з кабачків: приготуйте цю страву, і ваші гості будуть просити рецепт

Закуска моментально зникне з тарілок

Ця закуска з кабачків — саме те, що треба, коли хочеться чогось гостренького, але не надто складного у приготуванні. Вона ідеально підходить як доповнення до основних страв або як окрема закуска.

Рецептом поділилися tsn.ua.

Інгредієнти:

кабачки 800 г

мед 0,5 ч.л.

соєвий соус 2 ст.л.

гірчиця 1 ч.л.

коріандр мелений 0,5 ч.л.

паприка солодка 1 ч.л.

червоний гострий перець 1/3 ч.л.

часник 2 зубчики

сіль до смаку

кунжут для посипки

олія для смаження 2 ст.л.

Етапи приготування:

Кабачки наріжте брусочками та швидко обсмажте на сковороді з олією. Поки кабачки підрум’янюються, змішайте соєвий соус, мед, гірчицю, спеції та часник — це буде заправка. Додайте до кабачків заправку і готуйте ще кілька хвилин. Перед подачею посипте страву кунжутом — він додасть цікавого смаку і хрумкості.

Цю пікантну закуску з кабачків можна подавати як в теплому, так і в холодному вигляді. Вона стане гарним гарніром до рису, кускусу чи кіноа, додаючи яскравих смакових ноток. Спробуйте подати її до келиха легкого білого вина або до холодного пива — це поєднання приємно здивує.