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Коли набридли оладки та ікра з кабачків: приготуйте цю страву, і ваші гості будуть просити рецепт

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Кабачки з соєвим соусом
Кабачки з соєвим соусом. Фото Скріншот YouTube

Закуска моментально зникне з тарілок

Ця закуска з кабачків — саме те, що треба, коли хочеться чогось гостренького, але не надто складного у приготуванні. Вона ідеально підходить як доповнення до основних страв або як окрема закуска.

Рецептом поділилися tsn.ua.

Інгредієнти:

  • кабачки 800 г
  • мед 0,5 ч.л.
  • соєвий соус 2 ст.л.
  • гірчиця 1 ч.л.
  • коріандр мелений 0,5 ч.л.
  • паприка солодка 1 ч.л.
  • червоний гострий перець 1/3 ч.л.
  • часник 2 зубчики
  • сіль до смаку
  • кунжут для посипки
  • олія для смаження 2 ст.л.

Етапи приготування:

  1. Кабачки наріжте брусочками та швидко обсмажте на сковороді з олією.
  2. Поки кабачки підрум’янюються, змішайте соєвий соус, мед, гірчицю, спеції та часник — це буде заправка.
  3. Додайте до кабачків заправку і готуйте ще кілька хвилин.
  4. Перед подачею посипте страву кунжутом — він додасть цікавого смаку і хрумкості.

Цю пікантну закуску з кабачків можна подавати як в теплому, так і в холодному вигляді. Вона стане гарним гарніром до рису, кускусу чи кіноа, додаючи яскравих смакових ноток. Спробуйте подати її до келиха легкого білого вина або до холодного пива — це поєднання приємно здивує.

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#Кабачки #Рецепти #Закуски