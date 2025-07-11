Коли набридли оладки та ікра з кабачків: приготуйте цю страву, і ваші гості будуть просити рецепт
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Закуска моментально зникне з тарілок
Ця закуска з кабачків — саме те, що треба, коли хочеться чогось гостренького, але не надто складного у приготуванні. Вона ідеально підходить як доповнення до основних страв або як окрема закуска.
Рецептом поділилися tsn.ua.
Інгредієнти:
- кабачки 800 г
- мед 0,5 ч.л.
- соєвий соус 2 ст.л.
- гірчиця 1 ч.л.
- коріандр мелений 0,5 ч.л.
- паприка солодка 1 ч.л.
- червоний гострий перець 1/3 ч.л.
- часник 2 зубчики
- сіль до смаку
- кунжут для посипки
- олія для смаження 2 ст.л.
Етапи приготування:
- Кабачки наріжте брусочками та швидко обсмажте на сковороді з олією.
- Поки кабачки підрум’янюються, змішайте соєвий соус, мед, гірчицю, спеції та часник — це буде заправка.
- Додайте до кабачків заправку і готуйте ще кілька хвилин.
- Перед подачею посипте страву кунжутом — він додасть цікавого смаку і хрумкості.
Цю пікантну закуску з кабачків можна подавати як в теплому, так і в холодному вигляді. Вона стане гарним гарніром до рису, кускусу чи кіноа, додаючи яскравих смакових ноток. Спробуйте подати її до келиха легкого білого вина або до холодного пива — це поєднання приємно здивує.