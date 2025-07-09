Закуска на всі часи: рецепт ідеальних сирних кульок

Ви не помітите, як ці кульки зникнуть зі столу

Сирні кульки — це чудова закуска, коли хочеться чогось новенького та незвичайного. Готуються вони буквально за лічені хвилини, а виглядають і пахнуть так, що встояти неможливо.

Цей рецепт особливо гарний тим, що не вимагає складних інгредієнтів — все знайдеться під рукою. Виходить закуска, яку точно з'їдять першою — будь то вечір із друзями чи домашні посиденьки.

Рецептом поділилися uapress.kyiv.ua.

Інгредієнти:

Твердий сир (кількість на ваш розсуд)

Чипси (кількість на ваш розсуд)

1 яйце

1 столова ложка молока

Борошно (для панірування)

Рослинна олія (для смаження)

Приготування:

Натріть твердий сир на дрібній тертці. В окремій мисці виделкою збийте яйце разом з молоком. Подрібніть чипси в дрібну крихту. Це можна зробити, розчавивши їх у пакеті качалкою або використовуючи блендер. З натертого сиру сформуйте невеликі кульки бажаного розміру. Обваляйте кожну сирну кульку спочатку в борошні, потім занурте її в молочно-яєчну суміш, і після цього ретельно обваляйте в крихті з чипсів, щоб вона добре прилипла з усіх боків. Налийте олію в невелику каструльку або глибоку сковороду. Доведіть олію до кипіння (вона має бути досить гарячою, щоб кульки швидко обсмажились і не ввібрали занадто багато олії). Обережно опустіть сирні кульки в киплячу олію та обсмажуйте їх до золотистої скоринки з усіх боків. Слідкуйте, щоб вони не підгоріли. Вийміть готові сирні кульки з олії та викладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, щоб видалити зайвий жир.

Як подавати сирні кульки

Подавати ці хрусткі сирні кульки найкраще відразу після приготування, поки вони ще гарячі й сир всередині залишається м'яким та тягучим. Їх можна подати з томатним соусом, який додасть легкої кислинки, або з часниковим соусом на основі сметани чи йогурту. Якщо ви любите гостріші страви, ідеально підійде соус чилі або солодкий соус чилі.

Сирні кульки можна викласти на велике блюдо, прикрасити свіжою зеленню, наприклад, петрушкою або кропом, і розмістити поруч кілька різних соусів, щоб кожен міг вибрати собі до смаку.