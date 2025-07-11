Когда надоели оладьи и икра из кабачков: приготовьте это блюдо, и ваши гости будут просить рецепт

Закуска моментально исчезнет из тарелок

Эта закуска из кабачков — именно то, что нужно, когда хочется чего-то остренького, но не слишком сложного в приготовлении. Она идеально подходит как дополнение к основным блюдам или как отдельная закуска.

Рецептом поделились tsn.ua.

Ингредиенты:

кабачки 800 г

мед 0,5 ч.л.

соевый соус 2 ст.л.

горчица 1 ч.л.

кориандр молотый 0,5 ч.л.

паприка сладкая 1 ч.л.

красный острый перец, 1/3 ч.л.

чеснок 2 зубчика

соль по вкусу

кунжут для посыпки

масло для жарки 2 ст.л.

Этапы приготовления:

Кабачки нарежьте брусочками и быстро обжарьте на сковороде с растительным маслом. Пока кабачки подрумяниваются, смешайте соевый соус, мед, горчицу, специи и чеснок – это будет заправка. Добавьте к кабачкам заправку и готовьте еще несколько минут. Перед подачей посыпьте кунжутом — он придаст интересный вкус и хрусткость.

Эту пикантную закуску из кабачков можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Она станет хорошим гарниром к рису, кускусу или киноа, добавляя ярких вкусовых ноток. Попробуйте подать ее к бокалу легкого белого вина или к холодному пиву — это сочетание приятно удивит.