Когда надоели оладьи и икра из кабачков: приготовьте это блюдо, и ваши гости будут просить рецепт
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Закуска моментально исчезнет из тарелок
Эта закуска из кабачков — именно то, что нужно, когда хочется чего-то остренького, но не слишком сложного в приготовлении. Она идеально подходит как дополнение к основным блюдам или как отдельная закуска.
Рецептом поделились tsn.ua.
Ингредиенты:
- кабачки 800 г
- мед 0,5 ч.л.
- соевый соус 2 ст.л.
- горчица 1 ч.л.
- кориандр молотый 0,5 ч.л.
- паприка сладкая 1 ч.л.
- красный острый перец, 1/3 ч.л.
- чеснок 2 зубчика
- соль по вкусу
- кунжут для посыпки
- масло для жарки 2 ст.л.
Этапы приготовления:
- Кабачки нарежьте брусочками и быстро обжарьте на сковороде с растительным маслом.
- Пока кабачки подрумяниваются, смешайте соевый соус, мед, горчицу, специи и чеснок – это будет заправка.
- Добавьте к кабачкам заправку и готовьте еще несколько минут.
- Перед подачей посыпьте кунжутом — он придаст интересный вкус и хрусткость.
Эту пикантную закуску из кабачков можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Она станет хорошим гарниром к рису, кускусу или киноа, добавляя ярких вкусовых ноток. Попробуйте подать ее к бокалу легкого белого вина или к холодному пиву — это сочетание приятно удивит.