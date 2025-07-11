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Когда надоели оладьи и икра из кабачков: приготовьте это блюдо, и ваши гости будут просить рецепт

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Кабачки с соевым соусом
Кабачки с соевым соусом. Фото Скриншот YouTube

Закуска моментально исчезнет из тарелок

Эта закуска из кабачков — именно то, что нужно, когда хочется чего-то остренького, но не слишком сложного в приготовлении. Она идеально подходит как дополнение к основным блюдам или как отдельная закуска.

Рецептом поделились tsn.ua.

Ингредиенты:

  • кабачки 800 г
  • мед 0,5 ч.л.
  • соевый соус 2 ст.л.
  • горчица 1 ч.л.
  • кориандр молотый 0,5 ч.л.
  • паприка сладкая 1 ч.л.
  • красный острый перец, 1/3 ч.л.
  • чеснок 2 зубчика
  • соль по вкусу
  • кунжут для посыпки
  • масло для жарки 2 ст.л.

Этапы приготовления:

  1. Кабачки нарежьте брусочками и быстро обжарьте на сковороде с растительным маслом.
  2. Пока кабачки подрумяниваются, смешайте соевый соус, мед, горчицу, специи и чеснок – это будет заправка.
  3. Добавьте к кабачкам заправку и готовьте еще несколько минут.
  4. Перед подачей посыпьте кунжутом — он придаст интересный вкус и хрусткость.

Эту пикантную закуску из кабачков можно подавать как в теплом, так и в холодном виде. Она станет хорошим гарниром к рису, кускусу или киноа, добавляя ярких вкусовых ноток. Попробуйте подать ее к бокалу легкого белого вина или к холодному пиву — это сочетание приятно удивит.

Теги:
#Кабачки #Рецепты #Закуски