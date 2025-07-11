Легкий, свіжий, незвичайний: рецепт літнього салата з зеленим горошком
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Ідеальний літній салат
Влітку, коли природа дарує розмаїття свіжих продуктів, є можливість готувати величезну кількість легких та поживних страв. Варто користуватися цим щедрим дарунком і насолоджуватися смачними літніми рецептами. Цей салат з горошком, яйцем та фетою — чудовий тому приклад.
Рецептом поділилися lux.fm.
Інгредієнти:
- 200 г зеленого горошку
- 2 яйця
- 2-3 пера зеленої цибулі
- 100 г фети
- 2 ст. л. оливкової олії
- 1 ч. л. гірчиці
- 1 ч. л. лимонного соку
- Сіль, перець
- Зелень (для прикраси)
Приготування:
- Проваріть зелений горошок у підсоленій воді 3 хвилини, після чого дайте йому охолонути.
- Зваріть яйця, очістіть їх від шкаралупи і наріжте бажаними шматочками — кружальцями або кубиками.
- Наріжте свіжу зелену цибулю. Фету подрібніть кубиками або просто розімніть руками.
- У невеликій ємності змішайте оливкову олію, гірчицю, лимонний сік, а також додайте сіль і перець за смаком. Ретельно збийте до однорідності.
- У великій мисці поєднайте підготовлений горошок, нарізані яйця, фету та зелену цибулю.
- Полийте салат приготованою заправкою і обережно перемішайте.
Готовий салат з зеленого горошку можна подавати одразу або після невеликого охолодження.