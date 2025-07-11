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Легкий, свіжий, незвичайний: рецепт літнього салата з зеленим горошком

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смакота з простих інгредієнтів
Смакота з простих інгредієнтів. Фото Pinterest

Ідеальний літній салат

Влітку, коли природа дарує розмаїття свіжих продуктів, є можливість готувати величезну кількість легких та поживних страв. Варто користуватися цим щедрим дарунком і насолоджуватися смачними літніми рецептами. Цей салат з горошком, яйцем та фетою — чудовий тому приклад.

Рецептом поділилися lux.fm.

Інгредієнти:

  • 200 г зеленого горошку
  • 2 яйця
  • 2-3 пера зеленої цибулі
  • 100 г фети
  • 2 ст. л. оливкової олії
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • Сіль, перець
  • Зелень (для прикраси)

Приготування:

  1. Проваріть зелений горошок у підсоленій воді 3 хвилини, після чого дайте йому охолонути.
  2. Зваріть яйця, очістіть їх від шкаралупи і наріжте бажаними шматочками — кружальцями або кубиками.
  3. Наріжте свіжу зелену цибулю. Фету подрібніть кубиками або просто розімніть руками.
  4. У невеликій ємності змішайте оливкову олію, гірчицю, лимонний сік, а також додайте сіль і перець за смаком. Ретельно збийте до однорідності.
  5. У великій мисці поєднайте підготовлений горошок, нарізані яйця, фету та зелену цибулю.
  6. Полийте салат приготованою заправкою і обережно перемішайте.

Готовий салат з зеленого горошку можна подавати одразу або після невеликого охолодження.

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#Рецепти #Салати