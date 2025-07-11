Легкий, свіжий, незвичайний: рецепт літнього салата з зеленим горошком

Ідеальний літній салат

Влітку, коли природа дарує розмаїття свіжих продуктів, є можливість готувати величезну кількість легких та поживних страв. Варто користуватися цим щедрим дарунком і насолоджуватися смачними літніми рецептами. Цей салат з горошком, яйцем та фетою — чудовий тому приклад.

Рецептом поділилися lux.fm.

Інгредієнти:

200 г зеленого горошку

2 яйця

2-3 пера зеленої цибулі

100 г фети

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. гірчиці

1 ч. л. лимонного соку

Сіль, перець

Зелень (для прикраси)

Приготування:

Проваріть зелений горошок у підсоленій воді 3 хвилини, після чого дайте йому охолонути. Зваріть яйця, очістіть їх від шкаралупи і наріжте бажаними шматочками — кружальцями або кубиками. Наріжте свіжу зелену цибулю. Фету подрібніть кубиками або просто розімніть руками. У невеликій ємності змішайте оливкову олію, гірчицю, лимонний сік, а також додайте сіль і перець за смаком. Ретельно збийте до однорідності. У великій мисці поєднайте підготовлений горошок, нарізані яйця, фету та зелену цибулю. Полийте салат приготованою заправкою і обережно перемішайте.

Готовий салат з зеленого горошку можна подавати одразу або після невеликого охолодження.