Легкий, свежий, необычный: рецепт летнего салата с зеленым горошком
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Идеальный летний салат
Летом, когда природа дарит разнообразие свежих продуктов, есть возможность готовить огромное количество лёгких и питательных блюд. Стоит пользоваться этим щедрым даром и наслаждаться вкусными летними рецептами. Этот салат с горошком, яйцом и фетой — прекрасный тому пример.
Рецептом поделились lux.fm.
Ингредиенты:
- 200 г зеленого горошка
- 2 яйца
- 2-3 пера зеленого лука
- 100 г феты
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. горчицы
- 1 ч. л. лимонного сока
- Соль, перец
- Зелень (для украшения)
Приготовление:
- Проварите зеленый горошек в подсоленной воде 3 минуты и дайте ему остыть.
- Сварите яйца, очистите их от скорлупы и нарежьте желаемыми кусочками – кружочками или кубиками.
- Нарежьте свежий зеленый лук. Фету нарежьте кубиками или просто разомните руками.
- В небольшой емкости смешайте оливковое масло, горчицу, лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно взбейте до однородности.
- В большой миске соедините подготовленный горошек, нарезанные яйца, фету и зеленый лук.
- Полейте салат приготовленной заправкой и осторожно перемешайте.
Готовый салат из зеленого горошка можно подавать сразу или после небольшого охлаждения.