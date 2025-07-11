Легкий, свежий, необычный: рецепт летнего салата с зеленым горошком

Идеальный летний салат

Летом, когда природа дарит разнообразие свежих продуктов, есть возможность готовить огромное количество лёгких и питательных блюд. Стоит пользоваться этим щедрым даром и наслаждаться вкусными летними рецептами. Этот салат с горошком, яйцом и фетой — прекрасный тому пример.

Рецептом поделились lux.fm.

Ингредиенты:

200 г зеленого горошка

2 яйца

2-3 пера зеленого лука

100 г феты

2 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. горчицы

1 ч. л. лимонного сока

Соль, перец

Зелень (для украшения)

Приготовление:

Проварите зеленый горошек в подсоленной воде 3 минуты и дайте ему остыть. Сварите яйца, очистите их от скорлупы и нарежьте желаемыми кусочками – кружочками или кубиками. Нарежьте свежий зеленый лук. Фету нарежьте кубиками или просто разомните руками. В небольшой емкости смешайте оливковое масло, горчицу, лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно взбейте до однородности. В большой миске соедините подготовленный горошек, нарезанные яйца, фету и зеленый лук. Полейте салат приготовленной заправкой и осторожно перемешайте.

Готовый салат из зеленого горошка можно подавать сразу или после небольшого охлаждения.