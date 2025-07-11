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Легкий, свежий, необычный: рецепт летнего салата с зеленым горошком

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Вкуснятина из простых ингредиентов
Вкуснятина из простых ингредиентов. Фото Pinterest

Идеальный летний салат

Летом, когда природа дарит разнообразие свежих продуктов, есть возможность готовить огромное количество лёгких и питательных блюд. Стоит пользоваться этим щедрым даром и наслаждаться вкусными летними рецептами. Этот салат с горошком, яйцом и фетой — прекрасный тому пример.

Рецептом поделились lux.fm.

Ингредиенты:

  • 200 г зеленого горошка
  • 2 яйца
  • 2-3 пера зеленого лука
  • 100 г феты
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. горчицы
  • 1 ч. л. лимонного сока
  • Соль, перец
  • Зелень (для украшения)

Приготовление:

  1. Проварите зеленый горошек в подсоленной воде 3 минуты и дайте ему остыть.
  2. Сварите яйца, очистите их от скорлупы и нарежьте желаемыми кусочками – кружочками или кубиками.
  3. Нарежьте свежий зеленый лук. Фету нарежьте кубиками или просто разомните руками.
  4. В небольшой емкости смешайте оливковое масло, горчицу, лимонный сок, добавьте соль и перец по вкусу. Тщательно взбейте до однородности.
  5. В большой миске соедините подготовленный горошек, нарезанные яйца, фету и зеленый лук.
  6. Полейте салат приготовленной заправкой и осторожно перемешайте.

Готовый салат из зеленого горошка можно подавать сразу или после небольшого охлаждения.

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#Рецепты #Салаты