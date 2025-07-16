Ліниві чебуреки без тіста: 10 хвилин — і гора смакоти у вас на столі (відео)
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Швидкі чебуреки з лаваша
Прості і апетитні рецепти, які заощаджують час і сили — це чудова нагода потішити себе смачненьким. Якщо ви вже готували сосиски в тісті, зверніть увагу на наступний рецепт.
Пропонуємо приготувати смачну закуску – ліниві чебуреки. Ця страва ідеально підійде для швидкого обіду або вечері. Навіть тісто місити не треба, тож кухня залишиться чистою. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Такі Страви".
Інгредієнти:
- Тонкий лаваш
- Фарш (курячий, свинячий, яловичий або мікс)
- Цибуля (за бажанням)
- Зелень (петрушка, кріп)
- Сир (моцарелла, фета, будь-який інший)
- Яйце
- Молоко
- Сіль, перець до смаку
Спосіб приготування:
- Змішаємо фарш з дрібно нарізаною цибулею, зеленню, сіллю та перцем. Можна додати трохи тертого сиру для соковитості.
- Можна брати круглий лаваш, або звичайний прямокутний і нарізати його. Або складати прямокутний навпіл.
- Розгорнемо лаваш, на одну половинку викладемо начинку, зверху посиплемо сиром. Змочимо краї лаваша водою або збитим яйцем і склеїмо краї.
- Такі чебуреки можна смажити як на сковороді, так і готувати в духовці. Для духовки викладаємо їх на деко, змащуємо збитим яйцем з молоком і випікаємо в розігрітій духовці до готовності.
- Для приготування на сковороді з яйця і молока слід зробити кляр і опускати туди чебуреки перед тим, як смажити в розпеченій олії. Смажити з обох сторін до золотистої скоринки.
Начинка залишається дуже соковитою і апетитною, а лаваш виходить тоншим, ніж тісто, і просоченим м’ясним соком. Також ми розповідали, як приготувати апетитні "курячі бомбочки" в духовці.