Ліниві чебуреки без тіста: 10 хвилин — і гора смакоти у вас на столі (відео)

Швидкі чебуреки з лаваша

Прості і апетитні рецепти, які заощаджують час і сили — це чудова нагода потішити себе смачненьким. Якщо ви вже готували сосиски в тісті, зверніть увагу на наступний рецепт.

Пропонуємо приготувати смачну закуску – ліниві чебуреки. Ця страва ідеально підійде для швидкого обіду або вечері. Навіть тісто місити не треба, тож кухня залишиться чистою. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Такі Страви".

Інгредієнти:

Тонкий лаваш

Фарш (курячий, свинячий, яловичий або мікс)

Цибуля (за бажанням)

Зелень (петрушка, кріп)

Сир (моцарелла, фета, будь-який інший)

Яйце

Молоко

Сіль, перець до смаку

Спосіб приготування:

Змішаємо фарш з дрібно нарізаною цибулею, зеленню, сіллю та перцем. Можна додати трохи тертого сиру для соковитості. Можна брати круглий лаваш, або звичайний прямокутний і нарізати його. Або складати прямокутний навпіл. Розгорнемо лаваш, на одну половинку викладемо начинку, зверху посиплемо сиром. Змочимо краї лаваша водою або збитим яйцем і склеїмо краї. Такі чебуреки можна смажити як на сковороді, так і готувати в духовці. Для духовки викладаємо їх на деко, змащуємо збитим яйцем з молоком і випікаємо в розігрітій духовці до готовності. Для приготування на сковороді з яйця і молока слід зробити кляр і опускати туди чебуреки перед тим, як смажити в розпеченій олії. Смажити з обох сторін до золотистої скоринки.

Начинка залишається дуже соковитою і апетитною, а лаваш виходить тоншим, ніж тісто, і просоченим м’ясним соком. Також ми розповідали, як приготувати апетитні "курячі бомбочки" в духовці.