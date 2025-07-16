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Ліниві чебуреки без тіста: 10 хвилин — і гора смакоти у вас на столі (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Жодної мороки з тестом
Жодної мороки з тестом. Фото Лайфхакер

Швидкі чебуреки з лаваша

Прості і апетитні рецепти, які заощаджують час і сили — це чудова нагода потішити себе смачненьким. Якщо ви вже готували сосиски в тісті, зверніть увагу на наступний рецепт.

Пропонуємо приготувати смачну закуску – ліниві чебуреки. Ця страва ідеально підійде для швидкого обіду або вечері. Навіть тісто місити не треба, тож кухня залишиться чистою. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Такі Страви".

Інгредієнти:

  • Тонкий лаваш
  • Фарш (курячий, свинячий, яловичий або мікс)
  • Цибуля (за бажанням)
  • Зелень (петрушка, кріп)
  • Сир (моцарелла, фета, будь-який інший)
  • Яйце
  • Молоко
  • Сіль, перець до смаку

Спосіб приготування:

  1. Змішаємо фарш з дрібно нарізаною цибулею, зеленню, сіллю та перцем. Можна додати трохи тертого сиру для соковитості.
  2. Можна брати круглий лаваш, або звичайний прямокутний і нарізати його. Або складати прямокутний навпіл.
  3. Розгорнемо лаваш, на одну половинку викладемо начинку, зверху посиплемо сиром. Змочимо краї лаваша водою або збитим яйцем і склеїмо краї.
  4. Такі чебуреки можна смажити як на сковороді, так і готувати в духовці. Для духовки викладаємо їх на деко, змащуємо збитим яйцем з молоком і випікаємо в розігрітій духовці до готовності.
  5. Для приготування на сковороді з яйця і молока слід зробити кляр і опускати туди чебуреки перед тим, як смажити в розпеченій олії. Смажити з обох сторін до золотистої скоринки.

Начинка залишається дуже соковитою і апетитною, а лаваш виходить тоншим, ніж тісто, і просоченим м’ясним соком. Також ми розповідали, як приготувати апетитні "курячі бомбочки" в духовці.

Теги:
#Рецепти #Фарш #Лаваш #Чебуреки