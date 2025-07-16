Ленивые чебуреки без теста: 10 минут – и гора вкуснятины у вас на столе (видео)

Быстрые чебуреки из лаваша

Простые и аппетитные рецепты, экономящие время и силы – это отличный случай порадовать себя вкусненьким. Если вы готовили сосиски в тесте, обратите внимание на следующий рецепт.

Предлагаем приготовить вкусную закуску – ленивые чебуреки. Это блюдо идеально подойдет для быстрого обеда или ужина. Даже тесто месить не нужно, поэтому кухня останется чистой. Рецептом поделились на ютуб-канале "Такі Страви".

Ингредиенты:

Тонкий лаваш

Фарш (куриный, свиной, говяжий или микс)

Лук (по желанию)

Зелень (петрушка, укроп)

Сыр (моцарелла, фета, любой другой)

Яйцо

Молоко

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Смешаем фарш с мелко нарезанным луком, зеленью, солью и перцем. Можно добавить немного тертого сыра для сочности. Можно брать круглый лаваш или обычный прямоугольный и нарезать его. Или складывать прямоугольный пополам. Развернем лаваш, на одну половинку выложим начинку, сверху посыплем творогом. Смочим края лаваша водой или взбитым яйцом и склеим края. Такие чебуреки можно жарить как на сковороде, так и готовить в духовке. Для духовки выкладываем их на противень, смазываем взбитым яйцом с молоком и выпекаем в разогретой духовке до готовности. Для приготовления на сковороде из яйца и молока следует сделать кляр и опускать туда чебуреки перед тем, как жарить в раскаленном масле. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Начинка остается очень сочной и аппетитной, а лаваш получается тоньше теста и пропитанным мясным соком. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные "куриные бомбочки" в духовке.