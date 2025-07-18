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Смачніше за м’ясо: рецепт соковитих баклажанів, які підкорять гурманів (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
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Автор
Апетитна страва з баклажанів
Апетитна страва з баклажанів. Фото Колаж Телеграфу

Швидкий та смачний рецепт із простих інгредієнтів

Баклажани — це смачні й ситні осінні овочі. Якщо ви вже закрили їх з майонезом, радимо спробувати перетворити їх на цікаву закуску.

Ці баклажани, обсмажені в клярі з яйця, не поступаються м'ясу. Насправді, це відмінна альтернатива будь-якій м'ясній або рибній страві. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком AlinaFooDee.

Інгредієнти:

  • Баклажани – 2 шт. (750 г)
  • Сіль – 1 ч. л.
  • Чорний перець — до смаку
  • Яйце — 1 шт.
  • Цибуля — 1 шт.
  • Часник — 2 зубчики
  • Кінза або кріп, петрушка
  • Сметана – 200 г

Спосіб приготування:

  1. Баклажани потрібно нарізати на кубики та посолити. Добре перемішати й додати мелений перець.
  2. Злити рідину з баклажанів. Щоб баклажани менше вбирали олію при смаженні, додати 1 яйце. Ретельно перемішати та залишити постояти 10-15 хвилин, періодично перемішуючи.
  3. Цибулю та часник дрібно нарізати, як і зелень. Обсмажити цибулю на олії. Перекласти цибулю, намагаючись, щоб олія залишилася на сковороді. Обсмажити баклажани до м'якості.
  4. Додати цибулю. Також додати часник та зелень, влити сметану. Готувати ще 2-3 хвилини на середньому вогні.

Такі баклажани дуже смачні й ситні, їх можна подати як основну страву з будь-яким гарніром. До речі, ми розповідали, як приготувати дуже ніжне картопляне пюре.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Баклажани #Яйця