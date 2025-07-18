Смачніше за м’ясо: рецепт соковитих баклажанів, які підкорять гурманів (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Швидкий та смачний рецепт із простих інгредієнтів
Баклажани — це смачні й ситні осінні овочі. Якщо ви вже закрили їх з майонезом, радимо спробувати перетворити їх на цікаву закуску.
Ці баклажани, обсмажені в клярі з яйця, не поступаються м'ясу. Насправді, це відмінна альтернатива будь-якій м'ясній або рибній страві. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком AlinaFooDee.
Інгредієнти:
- Баклажани – 2 шт. (750 г)
- Сіль – 1 ч. л.
- Чорний перець — до смаку
- Яйце — 1 шт.
- Цибуля — 1 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Кінза або кріп, петрушка
- Сметана – 200 г
Спосіб приготування:
- Баклажани потрібно нарізати на кубики та посолити. Добре перемішати й додати мелений перець.
- Злити рідину з баклажанів. Щоб баклажани менше вбирали олію при смаженні, додати 1 яйце. Ретельно перемішати та залишити постояти 10-15 хвилин, періодично перемішуючи.
- Цибулю та часник дрібно нарізати, як і зелень. Обсмажити цибулю на олії. Перекласти цибулю, намагаючись, щоб олія залишилася на сковороді. Обсмажити баклажани до м'якості.
- Додати цибулю. Також додати часник та зелень, влити сметану. Готувати ще 2-3 хвилини на середньому вогні.
Такі баклажани дуже смачні й ситні, їх можна подати як основну страву з будь-яким гарніром. До речі, ми розповідали, як приготувати дуже ніжне картопляне пюре.