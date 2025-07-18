Вкуснее мяса: рецепт сочных баклажанов, которые покорят гурманов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Быстрый и вкусный рецепт из простых ингредиентов
Баклажаны – это вкусные и сытные осенние овощи. Если вы уже закрыли их с майонезом, рекомендуем попробовать превратить их в интересную закуску.
Эти баклажаны, обжаренные в кляре из яйца, не уступают мясу. На самом деле, это отличная альтернатива любому мясному или рыбному блюду. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником AlinaFooDee.
Ингредиенты:
- Баклажаны – 2 шт. (750 г)
- Соль – 1 ч.л. л.
- Черный перец — по вкусу
- Яйцо – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Кинза или укроп, петрушка
- Сметана – 200 г
Способ приготовления:
- Баклажаны нужно нарезать на кубики и посолить. Хорошо перемешать и добавить молотый перец.
- Слить жидкость из баклажанов. Чтобы баклажаны меньше впитывали масло при жарке, добавить 1 яйцо. Тщательно перемешать и оставить постоять 10-15 минут, периодически перемешивая.
- Лук и чеснок мелко порезать, как и зелень. Обжарить лук на растительном масле. Переложить лук, стараясь, чтобы масло осталось на сковороде. Обжарить баклажаны до мягкости.
- Добавить лук. Также добавить чеснок и зелень, влить сметану. Готовить еще 2-3 минуты на среднем огне.
Такие баклажаны очень вкусны и сытны, их можно подать как основное блюдо с любым гарниром. Кстати, мы рассказывали, как приготовить очень нежное картофельное пюре.