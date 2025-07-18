Вкуснее мяса: рецепт сочных баклажанов, которые покорят гурманов (видео)

Быстрый и вкусный рецепт из простых ингредиентов

Баклажаны – это вкусные и сытные осенние овощи. Если вы уже закрыли их с майонезом, рекомендуем попробовать превратить их в интересную закуску.

Эти баклажаны, обжаренные в кляре из яйца, не уступают мясу. На самом деле, это отличная альтернатива любому мясному или рыбному блюду. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником AlinaFooDee.

Ингредиенты:

Баклажаны – 2 шт. (750 г)

Соль – 1 ч.л. л.

Черный перец — по вкусу

Яйцо – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Кинза или укроп, петрушка

Сметана – 200 г

Способ приготовления:

Баклажаны нужно нарезать на кубики и посолить. Хорошо перемешать и добавить молотый перец. Слить жидкость из баклажанов. Чтобы баклажаны меньше впитывали масло при жарке, добавить 1 яйцо. Тщательно перемешать и оставить постоять 10-15 минут, периодически перемешивая. Лук и чеснок мелко порезать, как и зелень. Обжарить лук на растительном масле. Переложить лук, стараясь, чтобы масло осталось на сковороде. Обжарить баклажаны до мягкости. Добавить лук. Также добавить чеснок и зелень, влить сметану. Готовить еще 2-3 минуты на среднем огне.

Такие баклажаны очень вкусны и сытны, их можно подать как основное блюдо с любым гарниром. Кстати, мы рассказывали, как приготовить очень нежное картофельное пюре.