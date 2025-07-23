Рус

На цю запіканку ви витратите лічені хвилини: що приготувати з сиру замість сирників (відео)

Автор
Марія Швець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ця запіканка готується на раз-два
Ця запіканка готується на раз-два. Фото domashne.com.ua

Смачна запіканка, яку можна приготувати, навіть якщо у вас немає часу

Кисломолочний сир є популярним продуктом у багатьох господинь, адже він ситний, корисний та з нього можна готувати багато смачних страв. Одними із найпопулярніших є сирники та чизкейки. Однак часто сир також використовують і в солоних стравах, готуючи різноманітні намазки чи солону випічку.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом простої запіканки, яка створить гідну конкуренцію вищепереліченим стравам. А все тому, що на її приготування ви витратите буквально 7 хвилин — все інше зробить духовка. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "healthydemure".

Як приготувати запіканку без борошна

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир 9% — 400-500 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • манна крупа — 2 ст. л.;
  • мед — 2 ч. л.;
  • дрібка ваніліну;

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з медом та ваніліном.
  2. Додати сир, збити.
  3. Додати манку, перемішати.
  4. Викласти сирну масу у вистелену пергаментом форму.
  5. Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.

Раніше ми писали, як приготувати сирно-гарбузову запіканку. Цю фантастичну випічку можна подати навіть до святкового столу.

Теги:
#Сир #Рецепти #Запіканка #Готуємо вдома