На цю запіканку ви витратите лічені хвилини: що приготувати з сиру замість сирників (відео)
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Смачна запіканка, яку можна приготувати, навіть якщо у вас немає часу
Кисломолочний сир є популярним продуктом у багатьох господинь, адже він ситний, корисний та з нього можна готувати багато смачних страв. Одними із найпопулярніших є сирники та чизкейки. Однак часто сир також використовують і в солоних стравах, готуючи різноманітні намазки чи солону випічку.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом простої запіканки, яка створить гідну конкуренцію вищепереліченим стравам. А все тому, що на її приготування ви витратите буквально 7 хвилин — все інше зробить духовка. Рецепт опублікували на Instagram-сторінці "healthydemure".
Як приготувати запіканку без борошна
Інгредієнти:
- кисломолочний сир 9% — 400-500 г;
- яйця — 2 шт.;
- манна крупа — 2 ст. л.;
- мед — 2 ч. л.;
- дрібка ваніліну;
Спосіб приготування:
- Яйця збити з медом та ваніліном.
- Додати сир, збити.
- Додати манку, перемішати.
- Викласти сирну масу у вистелену пергаментом форму.
- Запікати у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці близько 35 хвилин.
Раніше ми писали, як приготувати сирно-гарбузову запіканку. Цю фантастичну випічку можна подати навіть до святкового столу.