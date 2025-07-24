Смачніше за рулетики: рецепт закуски з баклажанів
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Виходить ніжно та смачно
Баклажанні рулетики з сиром та помідорами — класична закуска, яку знають багато хто. Цю страву часто можна зустріти на святкових столах і в повсякденному меню. Але якщо хочеться приготувати щось новеньке, але не менш смачне, варто спробувати альтернативний варіант — баклажанні "кишеньки" з крем-сиром і волоським горіхом.
Рецептом блюда поділилися на Instagram-сторінці my_ktchen_.
Інгредієнти:
- Баклажан 1-2 шт.
- Борошно 2-3 ст.
- Сіль на смак
- Олія для обсмажування
- Вершковий сир 80 г
- Кріп на смак
- Сік половини лимона
- Волоський горіх 50-80 г
Як приготувати "кишеньки" з баклажанів
1. Наріжте баклажани на кружечки, посоліть їх, потім обваляйте у борошні та посмажте.
2. Для начинки дрібно наріжте кріп, вичавіть лимонний сік, змішайте з крем-сиром.
3. Волоський горіх подрібніть блендером.
4. Кожне кружальце баклажана змастіть сирною сумішшю, складіть навпіл і обваляйте в волоському горіху.
Такі "кишеньки" з баклажанів можна подавати на стіл як холодну закуску. Вони чудово доповнять смажене м'ясо або нарізку зі свіжих овочів.