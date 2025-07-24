Рус

Смачніше за рулетики: рецепт закуски з баклажанів

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Альтернатива класичній закусці з баклажанів Новина оновлена 24 липня 2025, 17:41
Альтернатива класичній закусці з баклажанів. Фото telegraf.com.ua

Виходить ніжно та смачно

Баклажанні рулетики з сиром та помідорами — класична закуска, яку знають багато хто. Цю страву часто можна зустріти на святкових столах і в повсякденному меню. Але якщо хочеться приготувати щось новеньке, але не менш смачне, варто спробувати альтернативний варіант — баклажанні "кишеньки" з крем-сиром і волоським горіхом.

Рецептом блюда поділилися на Instagram-сторінці my_ktchen_.

Інгредієнти:

  • Баклажан 1-2 шт.
  • Борошно 2-3 ст.
  • Сіль на смак
  • Олія для обсмажування
  • Вершковий сир 80 г
  • Кріп на смак
  • Сік половини лимона
  • Волоський горіх 50-80 г

Як приготувати "кишеньки" з баклажанів

1. Наріжте баклажани на кружечки, посоліть їх, потім обваляйте у борошні та посмажте.

Як посмажити баклажани

2. Для начинки дрібно наріжте кріп, вичавіть лимонний сік, змішайте з крем-сиром.

3. Волоський горіх подрібніть блендером.

4. Кожне кружальце баклажана змастіть сирною сумішшю, складіть навпіл і обваляйте в волоському горіху.

Рецепт закуски з баклажанів із сиром

Такі "кишеньки" з баклажанів можна подавати на стіл як холодну закуску. Вони чудово доповнять смажене м'ясо або нарізку зі свіжих овочів.

Теги:
#Рецепти #Закуска #Баклажани