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Вкуснее рулетиков: рецепт закуски из баклажанов

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Альтернатива классической закуске из баклажанов Новость обновлена 24 июля 2025, 17:41
Альтернатива классической закуске из баклажанов. Фото telegraf.com.ua

Получается нежно и вкусно

Баклажанные рулетики с сыром и помидорами — классическая закуска, которую знают многие. Это блюдо часто можно встретить на праздничных столах и в повседневном меню. Но если хочется приготовить что-то новенькое, но не менее вкусное, стоит попробовать альтернативный вариант — баклажанные "кармашки" с крем-сыром и грецким орехом.

Рецептом блюда поделились на Instagram-странице my_ktchen_.

Ингредиенты:

  • Баклажан 1-2 шт.
  • Мука 2-3 ст.л.
  • Соль по вкусу
  • Масло для обжаривания
  • Сливочный сыр 80 г
  • Укроп по вкусу
  • Сок половины лимона
  • Грецкий орех 50-80 г

Как приготовить кармашки из баклажанов

1. Нарежьте баклажаны на кружочки, посолите их, затем обваляйте в муке и пожарьте.

Как пожарить баклажаны

2. Для начинки мелко нарежьте укроп, выжмите лимонный сок, смешайте с крем-сыром.

3. Грецкий орех измельчите блендером.

4. Каждый кружочек баклажана смажьте сырной смесью, сложите пополам и обваляйте в грецком орехе.

Рецепт закуски из баклажанов с сыром

Такие "кармашки" из баклажанов можно подавать на стол в качестве холодной закуски. Они прекрасно дополнят жареное мясо или нарезку из свежих овощей.

Теги:
#Рецепты #Закуска #Баклажаны