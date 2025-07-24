Вкуснее рулетиков: рецепт закуски из баклажанов
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Получается нежно и вкусно
Баклажанные рулетики с сыром и помидорами — классическая закуска, которую знают многие. Это блюдо часто можно встретить на праздничных столах и в повседневном меню. Но если хочется приготовить что-то новенькое, но не менее вкусное, стоит попробовать альтернативный вариант — баклажанные "кармашки" с крем-сыром и грецким орехом.
Рецептом блюда поделились на Instagram-странице my_ktchen_.
Ингредиенты:
- Баклажан 1-2 шт.
- Мука 2-3 ст.л.
- Соль по вкусу
- Масло для обжаривания
- Сливочный сыр 80 г
- Укроп по вкусу
- Сок половины лимона
- Грецкий орех 50-80 г
Как приготовить кармашки из баклажанов
1. Нарежьте баклажаны на кружочки, посолите их, затем обваляйте в муке и пожарьте.
2. Для начинки мелко нарежьте укроп, выжмите лимонный сок, смешайте с крем-сыром.
3. Грецкий орех измельчите блендером.
4. Каждый кружочек баклажана смажьте сырной смесью, сложите пополам и обваляйте в грецком орехе.
Такие "кармашки" из баклажанов можно подавать на стол в качестве холодной закуски. Они прекрасно дополнят жареное мясо или нарезку из свежих овощей.