Вкуснее рулетиков: рецепт закуски из баклажанов

Получается нежно и вкусно

Баклажанные рулетики с сыром и помидорами — классическая закуска, которую знают многие. Это блюдо часто можно встретить на праздничных столах и в повседневном меню. Но если хочется приготовить что-то новенькое, но не менее вкусное, стоит попробовать альтернативный вариант — баклажанные "кармашки" с крем-сыром и грецким орехом.

Рецептом блюда поделились на Instagram-странице my_ktchen_.

Ингредиенты:

Баклажан 1-2 шт.

Мука 2-3 ст.л.

Соль по вкусу

Масло для обжаривания

Сливочный сыр 80 г

Укроп по вкусу

Сок половины лимона

Грецкий орех 50-80 г

Как приготовить кармашки из баклажанов

1. Нарежьте баклажаны на кружочки, посолите их, затем обваляйте в муке и пожарьте.

2. Для начинки мелко нарежьте укроп, выжмите лимонный сок, смешайте с крем-сыром.

3. Грецкий орех измельчите блендером.

4. Каждый кружочек баклажана смажьте сырной смесью, сложите пополам и обваляйте в грецком орехе.

Такие "кармашки" из баклажанов можно подавать на стол в качестве холодной закуски. Они прекрасно дополнят жареное мясо или нарезку из свежих овощей.