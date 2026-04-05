Забудьте про класичне олів'є: готуємо вишукану версію улюбленого салату (відео)
Нова версія улюбленого салату
Рецепт класичної закуски з СРСР знають, мабуть, усі. Дехто принципово перестав готувати салат "Олів'є" надаючи перевагу сучаснішим рецептам салатів. Інші, навпаки, вважають його приготування незмінною традицією.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати "Олів'є" по новому. Смак салату буде майже такий же, але він вийде значно ніжніжим через інше нарізання овочів та ефектнішим зовні. А рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "yuliia_mikulich".
Як приготувати "Олів'є" по-новому
Інгредієнти:
- картопля – 3 шт.;
- цибуля – 1 шт.;
- куряче філе – 1 шт.;
- горох консервований – 1 банка;
- морква по-корейськи – 120 г;
- огірки – 3 шт.;
- яйця – 5 шт.;
- майонез;
Спосіб приготування:
- Куряче філе підсмажити до готовності.
- Картоплю та яйця відварити.
- Картоплю натерти на дрібній тертці, викласти першим шаром, підсолити, змастити майонезом.
- Цибулю дрібно нарізати, викласти на картоплю, змастити майонезом.
- М'ясо дрібно нарізати, викласти на цибулю, змастити майонезом.
- На мʼясо викласти горох.
- Моркву по-корейськи нарізати та викласти на горох, змастити майонезом.
- Огірки натерти на дрібній тертці, відтиснути зайву вологу, викласти на моркву, підсолити, змастити майонезом.
- Яйця натерти на дрібній тертці та викласти на огірки, змастити майонезом.