Літній хіт: як приготувати персикове морозиво швидко і смачно (відео)
Готується лише з трьох доступних продуктів
Купувати морозиво в магазині вже не так цікаво, коли знаєш, що вдома за кілька хвилин можна зробити набагато смачніше. Це персикове морозиво готується лише з трьох доступних інгредієнтів й виходить ніжним, кремовим і по-справжньому фруктовим. Це ідеальний десерт для спекотного дня або коли хочеться чогось солодкого.
Рецептом поділилась авторка Instagram-акаунту vlada_gotue.
Як приготувати персикове морозиво
Для морозива обирайте вершки жирністю не менше 33%. Нежирні вершки не зіб’ються в стійуц піну, розшаруються і морозиво вийде льодяним, без кремової текстури.
Щоб на морозиві не з’явилася льодяна корка, накрийте його харчовою плівкою впритул перед тим як ставити контейнер в холодильник.
Інгредієнти
- 820 г консервованих персиків (без сиропу)
- 300 мл вершків 33%
- 2 ст. л. меду
Приготування
- Персики відкиньте на друшляк, дайте сиропу добре стекти.
- Збийте персики з медом блендером до однорідного пюре.
- В окремій мисці збийте охолоджені вершки міксером до стійких піків.
- Обережно змішайте персикове пюре зі збитими вершками лопаткою, рухами знизу вгору, щоб маса залишилася повітряною.
- Перекладіть у контейнер, накрийте плівкою і поставте в морозилку мінімум на 2 години.
Як і з чим подавати
Подавайте морозиво кулями у вафельному стакані або в скляній піалі. Десерт можна прикрасити свіжою м'ятою або ягодами. Також персикове морозиво смачно їсти з шоколадним топінгом.