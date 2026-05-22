Літній хіт: як приготувати персикове морозиво швидко і смачно (відео)

Готується лише з трьох доступних продуктів

Купувати морозиво в магазині вже не так цікаво, коли знаєш, що вдома за кілька хвилин можна зробити набагато смачніше. Це персикове морозиво готується лише з трьох доступних інгредієнтів й виходить ніжним, кремовим і по-справжньому фруктовим. Це ідеальний десерт для спекотного дня або коли хочеться чогось солодкого.

Рецептом поділилась авторка Instagram-акаунту vlada_gotue.

Як приготувати персикове морозиво

Для морозива обирайте вершки жирністю не менше 33%. Нежирні вершки не зіб’ються в стійуц піну, розшаруються і морозиво вийде льодяним, без кремової текстури.

Щоб на морозиві не з’явилася льодяна корка, накрийте його харчовою плівкою впритул перед тим як ставити контейнер в холодильник.

Інгредієнти

820 г консервованих персиків (без сиропу)

300 мл вершків 33%

2 ст. л. меду

Приготування

Персики відкиньте на друшляк, дайте сиропу добре стекти. Збийте персики з медом блендером до однорідного пюре. В окремій мисці збийте охолоджені вершки міксером до стійких піків. Обережно змішайте персикове пюре зі збитими вершками лопаткою, рухами знизу вгору, щоб маса залишилася повітряною. Перекладіть у контейнер, накрийте плівкою і поставте в морозилку мінімум на 2 години.

Як і з чим подавати

Подавайте морозиво кулями у вафельному стакані або в скляній піалі. Десерт можна прикрасити свіжою м'ятою або ягодами. Також персикове морозиво смачно їсти з шоколадним топінгом.