Піца без вимішування тіста: швидкий рецепт, коли немає часу (відео)

Піца — це одна з найпопулярніших страв у світі, яку готують на тонкому або пишному тісті з різноманітними начинками та обов’язковим шаром сиру.

У класичному варіанті її випікають у духовці, але також існують швидкі домашні способи приготування, зокрема в мультиварці, де тісто рівномірно пропікається без зайвих зусиль. Для вдалої піци важливо обирати якісний сир, свіжі овочі та не перевантажувати основу зайвою вологою, щоб тісто не стало "мокрим". А сьогодні ми пропонуємо максимально простий варіант піци без вимішування тіста — швидкий рецепт, який виручить, коли немає часу на довге приготування. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "blahodyr_".

Щоб отримати ідеальну текстуру, варто не перебивати тісто надмірно — воно має залишатися ніжним і трохи повітряним. Начинку можна змінювати залежно від наявних продуктів: додавати гриби, шинку, курку або овочі, а твердий сир замінювати моцарелою чи сулугуні. Важливо не класти занадто багато соусу, інакше основа не встигне рівномірно пропектися.

Як приготувати піцу на майонезі

Інгредієнти:

майонез — 5 ст. л.;

сметана — 5 ст. л.;

яйця — 2 шт.;

розпушувач — 0,5 ч. л.;

сіль — 2 г;

борошно — 9 ст. л. без гірки;

Спосіб приготування:

Змішати майонез, сметану та яйця до однорідної маси. Додати сіль і розпушувач, ретельно перемішати. Поступово всипати борошно та замісити рідке тісто без грудочок. Викласти тісто на деко, застелене пергаментом, і рівномірно розподілити. Додати улюблену начинку поверх тіста. Випікати у розігрітій духовці при 180 градусах приблизно 15 хвилин до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Таку піцу найкраще подавати одразу після приготування, поки сир ще тягнеться і основа залишається хрусткою по краях. Вона добре поєднується зі свіжими салатами, овочами гриль або легкими соусами на основі йогурту чи томатів. Для більш насиченого смаку можна додати зверху свіжий базилік або краплю оливкової олії перед подачею. Піца ідеально підходить як для швидкої вечері, так і для перекусу.