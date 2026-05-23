Відбивні з курячого філе з часником: ідеальний рецепт для щоденного обіду (відео)

З курки можна приготувати безліч страв — від ніжних супів і запіканок до пасти з куркою та грибами, яка давно стала популярною у домашній кухні. Сьогодні ми пропонуємо простий і водночас дуже вдалий варіант — курячі відбивні з часником, які виходять соковитими всередині та з апетитною скоринкою зовні. Під час вибору курячого філе варто звертати увагу на його свіжість і щільність: м’ясо має бути пружним і без зайвого запаху, адже це безпосередньо впливає на текстуру готової страви. Щоб відбивні були ніжнішими, філе рекомендується не пересушувати під час смаження та не відбивати надто тонко, інакше м’ясо втратить соковитість. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".

Як приготувати курячі відбивні з часником

Інгредієнти:

куряче філе – 500 г;

яйця – 2 шт.;

борошно – 3 ст. л.;

панірувальні сухарі – 5–6 ст. л.;

часник – 3–4 зубчики;

сіль – за смаком;

перець – за смаком;

олія для смаження – за потреби;

Спосіб приготування:

Підготувати куряче філе, промити, обсушити та розрізати на порційні шматки. Злегка відбити м’ясо, не порушуючи його структури, та приправити сіллю і перцем. Пропустити часник через прес і рівномірно розподілити його по шматках філе. Підготувати три ємності: з борошном, збитими яйцями та панірувальними сухарями. Обваляти кожен шматок спочатку в борошні, потім у яйці та сухарях. Обсмажити відбивні на розігрітій олії з обох боків до золотистої скоринки та повної готовності.

Як і з чим подавати

Курячі відбивні найкраще смакують щойно після приготування, коли скоринка залишається хрусткою, а м’ясо — соковитим. Як гарнір добре підходять картопляне пюре, запечені овочі або легкі салати зі свіжої зелені. Для більш насиченого смаку страву можна подавати з часниковим або вершковим соусом. Перед подачею відбивні можна прикрасити свіжою зеленню або краплею лимонного соку, що додасть легку кислинку.

Ці курячі відбивні з часником поєднують простоту приготування та насичений смак домашньої кухні. Завдяки паніруванню вони виходять із хрусткою скоринкою, зберігаючи всередині ніжність і соковитість, що робить страву універсальною для щоденного меню.