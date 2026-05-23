Мафіни з лохиною: випічка, яку захочеться повторювати знову і знову (відео)

Випічка може бути різною — від простих кексів до святкових тортів, а також ароматних пирогів зі згущенкою, які завжди асоціюються з домашнім затишком. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжні мафіни з лохиною, які поєднують легку текстуру тіста та соковитість ягід. Для кращого результату варто використовувати якісне вершкове масло з високим відсотком жирності, свіжі яйця та молоко кімнатної температури, адже саме ці інгредієнти впливають на ніжність і структуру випічки. Лохину бажано брати щільну, не перезрілу, щоб вона зберегла форму під час випікання та не забарвила тісто надмірно. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "viktoria__cooking".

Як приготувати мафіни з лохиною

Інгредієнти:

цукор – 150 г;

вершкове масло м’яке – 120 г;

молоко тепле – 120 мл;

яйця – 2 шт.;

борошно – 240 г;

розпушувач – 10 г;

какао – 1 ст. л.;

лохина – за смаком;

Спосіб приготування:

Збити м’яке вершкове масло з цукром до світлої та пухкої маси. Додати яйця та тепле молоко, після чого ретельно перемішати до однорідності. Просіяти борошно, какао та розпушувач, з’єднати з рідкою масою та вимішати до гладкої консистенції без грудочок. Обережно ввести лохину, акуратно перемішати лопаткою та розподілити тісто у формочки. Випікати у розігрітій духовці при 180°C приблизно 25–30 хвилин до готовності.

Як і з чим подавати

Мафіни найкраще смакують у злегка теплому вигляді, коли текстура залишається особливо ніжною, а лохина всередині — соковитою. Перед подачею їх можна злегка присипати цукровою пудрою або прикрасити кількома свіжими ягодами. Вони добре поєднуються з чашкою кави, чаю або какао, а також можуть подаватися з йогуртом чи вершковим кремом як легкий десерт. Для більш святкового варіанту доречно додати кульку морозива або ягідний соус.

Ці мафіни з лохиною поєднують простоту приготування та насичений смак домашньої випічки. Завдяки вдалому балансу інгредієнтів вони виходять м’якими, ароматними та з легкою ягідною кислинкою, що робить їх універсальним десертом для будь-якого випадку.