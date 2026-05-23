Мафіни з лохиною: випічка, яку захочеться повторювати знову і знову (відео)

Марія Швець
Мафіни з лохиною. Фото instagram.com

Смачна та проста у приготуванні випічка

Випічка може бути різною — від простих кексів до святкових тортів, а також ароматних пирогів зі згущенкою, які завжди асоціюються з домашнім затишком. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжні мафіни з лохиною, які поєднують легку текстуру тіста та соковитість ягід. Для кращого результату варто використовувати якісне вершкове масло з високим відсотком жирності, свіжі яйця та молоко кімнатної температури, адже саме ці інгредієнти впливають на ніжність і структуру випічки. Лохину бажано брати щільну, не перезрілу, щоб вона зберегла форму під час випікання та не забарвила тісто надмірно. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "viktoria__cooking".

Як приготувати мафіни з лохиною

Інгредієнти:

  • цукор – 150 г;
  • вершкове масло м’яке – 120 г;
  • молоко тепле – 120 мл;
  • яйця – 2 шт.;
  • борошно – 240 г;
  • розпушувач – 10 г;
  • какао – 1 ст. л.;
  • лохина – за смаком;

Спосіб приготування:

  1. Збити м’яке вершкове масло з цукром до світлої та пухкої маси.
  2. Додати яйця та тепле молоко, після чого ретельно перемішати до однорідності.
  3. Просіяти борошно, какао та розпушувач, з’єднати з рідкою масою та вимішати до гладкої консистенції без грудочок.
  4. Обережно ввести лохину, акуратно перемішати лопаткою та розподілити тісто у формочки.
  5. Випікати у розігрітій духовці при 180°C приблизно 25–30 хвилин до готовності.

Як і з чим подавати

Мафіни найкраще смакують у злегка теплому вигляді, коли текстура залишається особливо ніжною, а лохина всередині — соковитою. Перед подачею їх можна злегка присипати цукровою пудрою або прикрасити кількома свіжими ягодами. Вони добре поєднуються з чашкою кави, чаю або какао, а також можуть подаватися з йогуртом чи вершковим кремом як легкий десерт. Для більш святкового варіанту доречно додати кульку морозива або ягідний соус.

Ці мафіни з лохиною поєднують простоту приготування та насичений смак домашньої випічки. Завдяки вдалому балансу інгредієнтів вони виходять м’якими, ароматними та з легкою ягідною кислинкою, що робить їх універсальним десертом для будь-якого випадку.

