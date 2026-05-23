Мафіни з лохиною: випічка, яку захочеться повторювати знову і знову (відео)
Смачна та проста у приготуванні випічка
Випічка може бути різною — від простих кексів до святкових тортів, а також ароматних пирогів зі згущенкою, які завжди асоціюються з домашнім затишком. Сьогодні ми пропонуємо приготувати ніжні мафіни з лохиною, які поєднують легку текстуру тіста та соковитість ягід. Для кращого результату варто використовувати якісне вершкове масло з високим відсотком жирності, свіжі яйця та молоко кімнатної температури, адже саме ці інгредієнти впливають на ніжність і структуру випічки. Лохину бажано брати щільну, не перезрілу, щоб вона зберегла форму під час випікання та не забарвила тісто надмірно. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "viktoria__cooking".
Як приготувати мафіни з лохиною
Інгредієнти:
- цукор – 150 г;
- вершкове масло м’яке – 120 г;
- молоко тепле – 120 мл;
- яйця – 2 шт.;
- борошно – 240 г;
- розпушувач – 10 г;
- какао – 1 ст. л.;
- лохина – за смаком;
Спосіб приготування:
- Збити м’яке вершкове масло з цукром до світлої та пухкої маси.
- Додати яйця та тепле молоко, після чого ретельно перемішати до однорідності.
- Просіяти борошно, какао та розпушувач, з’єднати з рідкою масою та вимішати до гладкої консистенції без грудочок.
- Обережно ввести лохину, акуратно перемішати лопаткою та розподілити тісто у формочки.
- Випікати у розігрітій духовці при 180°C приблизно 25–30 хвилин до готовності.
Як і з чим подавати
Мафіни найкраще смакують у злегка теплому вигляді, коли текстура залишається особливо ніжною, а лохина всередині — соковитою. Перед подачею їх можна злегка присипати цукровою пудрою або прикрасити кількома свіжими ягодами. Вони добре поєднуються з чашкою кави, чаю або какао, а також можуть подаватися з йогуртом чи вершковим кремом як легкий десерт. Для більш святкового варіанту доречно додати кульку морозива або ягідний соус.
Ці мафіни з лохиною поєднують простоту приготування та насичений смак домашньої випічки. Завдяки вдалому балансу інгредієнтів вони виходять м’якими, ароматними та з легкою ягідною кислинкою, що робить їх універсальним десертом для будь-якого випадку.