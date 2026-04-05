Забудьте о классическом оливье: готовим изысканную версию любимого салата (видео)
Новая версия любимого салата
Рецепт классической закуски из СССР знают, пожалуй, все. Некоторые принципиально перестали готовить салат "Оливье" предпочитая более современные рецепты салатов. Другие, напротив, считают его приготовление неизменной традицией.
Сегодня мы предлагаем приготовить "Оливье" по-новому. Вкус салата будет почти такой же, но он получится значительно нежнее из-за другой нарезки овощей и эффектнее снаружи. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_mikulich".
Как приготовить "Оливье" по-новому
Ингредиенты:
- картофель – 3 шт.;
- лук – 1 шт.;
- куриное филе – 1 шт.;
- горох консервированный – 1 банка;
- морковь по-корейски – 120 г;
- огурцы – 3 шт.;
- яйца – 5 шт.;
- майонез;
Способ приготовления:
- Куриное филе поджарить до готовности.
- Картофель и яйца отварить.
- Картошку натереть на мелкой терке, выложить первым слоем, подсолить, смазать майонезом.
- Лук мелко нарезать, выложить на картофель, смазать майонезом.
- Мясо мелко нарезать, выложить на лук, смазать майонезом.
- На мясо выложить горох.
- Морковь по-корейски нарезать и выложить на горох, смазать майонезом.
- Огурцы натереть на мелкой терке, отжать лишнюю влагу, выложить морковь, подсолить, смазать майонезом.
- Яйца натереть на мелкой терке и выложить на огурцы, смазать майонезом.