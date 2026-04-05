Забудьте о классическом оливье: готовим изысканную версию любимого салата (видео)

Новая версия любимого салата

Рецепт классической закуски из СССР знают, пожалуй, все. Некоторые принципиально перестали готовить салат "Оливье" предпочитая более современные рецепты салатов. Другие, напротив, считают его приготовление неизменной традицией.

Сегодня мы предлагаем приготовить "Оливье" по-новому. Вкус салата будет почти такой же, но он получится значительно нежнее из-за другой нарезки овощей и эффектнее снаружи. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "yuliia_mikulich".

Как приготовить "Оливье" по-новому

Ингредиенты:

картофель – 3 шт.;

лук – 1 шт.;

куриное филе – 1 шт.;

горох консервированный – 1 банка;

морковь по-корейски – 120 г;

огурцы – 3 шт.;

яйца – 5 шт.;

майонез;

Способ приготовления: