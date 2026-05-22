Таке поєднання здивує всіх: з чим приготувати крабовий салат, щоб було ще смачніше (відео)

Звичний салат смакуватиме по-новому

Крабові палички широко використовують у холодних салатах, закусках і ролах, а також їх часто обсмажують у клярі, де вони набувають цікавої текстури та більш вираженого смаку. Це продукт, який зручний у приготуванні, але важливо обирати якісні палички з високим вмістом рибного сурімі, без надлишку крохмалю та різкого ароматизатора, щоб салат мав делікатний смак. Сьогодні ми пропонуємо незвичний грибно-крабовий салат, де поєднання обсмажених печериць і ніжних крабових паличок створює насичений і водночас збалансований смак. Для кращого результату цибулю варто обсмажувати до легкої карамелізації, а яйця не переварювати, щоб вони залишались ніжними та не робили текстуру сухою. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "haidukova_recipes".

Як приготувати салат з крабовими паличками та грибами

Інгредієнти:

печериці — 400 г;

крабові палички — 250 г;

яйця — 4 шт;

цибуля — 1 шт;

кукурудза консервована — 1 банка;

Спосіб приготування:

Нарізати печериці та обсмажити їх на сковороді до випаровування вологи та легкої золотистості. Дрібно нарізати цибулю та додати до грибів, обсмажити до м’якості та легкої карамелізації. Відварити яйця, охолодити, очистити та нарізати кубиком. Нарізати крабові палички та змішати їх з грибами, яйцями та кукурудзою. Ретельно перемішати всі інгредієнти та подати охолодженим.

Як і з чим подавати

Такий салат найкраще смакує охолодженим, коли всі інгредієнти добре "з’єднуються" між собою. Подавати його можна в салатниці, порційних креманках або на листі салату як легку закуску. Для більш святкової подачі зверху можна додати трохи тертого яйця, свіжої зелені або зерен кукурудзи для яскравості. Салат добре поєднується з хрусткими грінками, лавашем або як начинка для тарталеток.

Цей рецепт — вдале поєднання простих інгредієнтів, яке дає несподівано насичений і гармонійний смак. Завдяки грибам і крабовим паличкам салат виходить ситним, але не важким, і легко готується для будь-якого випадку.