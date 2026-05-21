Домашній плавлений сир: ніжний, як магазинний, але набагато смачніший (відео)

Магазинного купувати більше не захочете

Плавлений сир — це ніжна кремова закуска, яку зазвичай використовують не лише як самостійну намазку, а й як основу для різноманітних закусок, наприклад, із морквою, вареними яйцями або зеленню. Він має м’яку текстуру та делікатний смак, що робить його універсальним інгредієнтом для бутербродів і святкових намазок. Для якісного результату важливо обирати свіжий кисломолочний сир без зайвої вологи та з приємним нейтральним смаком — саме від цього залежить однорідність майбутньої маси. А сьогодні ми пропонуємо приготувати домашній плавлений сир із шинкою — ніжний, ароматний і значно смачніший за магазинні аналоги. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "_anna_zelenska".

Типова помилка під час приготування — використання надто вологого сиру або недостатнє прогрівання маси, через що можуть залишатися грудочки. Щоб отримати максимально ніжну текстуру, сирну масу можна попередньо перебити блендером. За бажанням шинку легко замінити на копчену курку, гриби або додати більше зелені чи спецій для насиченішого смаку.

Як приготувати домашній плавлений сир

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 500 г;

сіль — 1 ч. л.;

сода — 1 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

масло — 50 г;

шинка — 150 г;

Спосіб приготування:

Змішати кисломолочний сир із сіллю, содою та яйцем до однорідності. Поставити масу на маленький вогонь і постійно помішувати під час нагрівання. За бажанням перебити масу блендером для отримання більш ніжної текстури. Довести сирну масу до рідкого та однорідного стану. Зняти з вогню та додати вершкове масло, ретельно перемішати. Додати дрібно нарізану шинку та за бажанням додаткові інгредієнти. Перекласти масу у контейнер, накрити плівкою в контакт. Охолодити спочатку при кімнатній температурі, потім поставити в холодильник на 5–6 годин до стабілізації.

Як і з чим подавати

Домашній плавлений сир найкраще смакує охолодженим, коли він повністю стабілізувався та набув кремової консистенції. Його подають на свіжому хлібі, тостах, грінках або крекерах. Закуска чудово поєднується зі свіжими овочами, маринованими огірками та зеленню. Для святкової подачі сир можна викласти у невеликі креманки та прикрасити паприкою або подрібненою зеленню.