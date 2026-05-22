Печінка, яку полюблять усі: м’які оладки без гіркоти і специфічного смаку (відео)

Печінка — це поживний субпродукт, який цінується за високий вміст заліза, вітамінів групи B та ніжну текстуру за правильного приготування.

Її готують по-різному: обсмажують, тушкують у сметані або навіть поєднують із незвичними інгредієнтами, наприклад грушею, яка додає делікатної солодкості та пом’якшує характерний смак. Сьогодні ми пропонуємо ніжні оладки з курячої печінки з овочами, які виходять без гіркоти та з м’якою текстурою навіть для тих, хто зазвичай печінку не любить. Для вдалої страви важливо обирати свіжу печінку без різкого запаху та зайвої рідини, а також не перебивати її в пюре занадто довго, щоб не втратити ніжність; цибуля і морква обов’язково мають бути добре обсмажені для солодкуватого балансу смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "talli_sun".

Як приготувати печінкові оладки

Інгредієнти:

куряча печінка — 400 г;

цибуля — 1 шт;

морква — 1 шт;

яйце — 1 шт;

сметана — 1–1,5 ст. л.;

борошно — 2–2,5 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

петрушка — за смаком;

Спосіб приготування:

Обсмажити дрібно нарізану цибулю до прозорості, додати натерту моркву та готувати ще 3–4 хвилини до м’якості. Промити курячу печінку, очистити від плівок і зайвого жиру та дрібно нарізати ножем. З’єднати печінку з обсмаженими овочами, додати яйце, сметану, борошно, сіль, перець і подрібнену петрушку, ретельно перемішати та залишити масу на 15–20 хвилин. Розігріти сковорідку з олією та викладати масу ложкою, формуючи оладки. Смажити на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.

Як і з чим подавати

Такі печінкові оладки найкраще смакують теплими, коли зберігають ніжну структуру всередині та легку скоринку зовні. Подавати їх можна зі сметанним соусом із часником і зеленню, легким йогуртовим соусом або навіть гірчично-медовою заправкою для більш виразного смаку. Як гарнір добре підходять картопляне пюре, гречка або свіжий овочевий салат, який додає свіжості страві. Для подачі можна посипати дрібно нарізаною петрушкою або додати мариновані огірки для контрасту смаку.

Цей рецепт дозволяє по-новому відкрити курячу печінку навіть тим, хто зазвичай уникає субпродуктів. Завдяки овочам і правильній текстурі оладки виходять м’якими, соковитими та без характерної гіркоти.