Не варіть, а смажте: полуничне варення зі сковороди виходить яскравішим та ароматнішим
Швидкий спосіб приготувати варення
Є декілька способів заготівілі полуниці на зиму, і варення — один з найпопулярніших. Традиційно ягоди варять з цукром, а потім закочують в банки. Проте приготувати цей десерт можна і на сковороді.
Головна відмінність смаженого полуничного варення від традиційного в тому, що під час приготування сік випаровується набагато швидше, ніж у каструлі, тому ягоди зберігають форму, колір стає насиченішим, а аромат не встигає вивітритись.
Як приготувати полуничне варення на сковороді, показала блогерка insta_reeixit у TikTok.
Смажене варення з полуниці — рецепт
Перед тим як починати, переконайтеся, що полуниця добре промита і обсушена. Якщо ягоди будуть вологими, це уповільнить випаровування соку і варення доведеться готувати довше, ніж потрібно.
Для приготування обирайте велику сковорідку з товстим дном. Завдяки цьому тепло розподілятиметься рівномірно і варення не пригорить.
Якщо під час приготування на поверхні варення буде утворюватись забагато піни, додайте кілька грамів вершкового масла. Воно не вплине на смак, але піни більше не буде.
Інгредієнти
- 1 кг полуниці (помитої та почищеної)
- 200 г цукру
- 0,5 ч. л. лимонної кислоти (без гірки)
- кілька грамів вершкового масла (за потреби, для пригнічення піни)
Спосіб приготування
- Висипте полуницю на суху сковороду. Смажте на середньому вогні 8–10 хвилин, постійно помішуючи, щоб ягоди не пригоріли і зайвий сік поступово випарувався.
- Зніміть піну, яка утворилася.
- Додайте лимонну кислоту і цукор. Перемішайте і тримайте на вогні ще 10 хвилин, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розійдеться.
- Гаряче варення перекладіть у чисті стерилізовані банки і одразу закрутіть кришками.
Як і з чим подавати
Таке варення чудово підходить до тостів, млинців і сирників. Також його можна використовувати як начинку для пирогів або подавати до вершкового сиру. Зберігайте банки з варенням у прохолодному місці або холодильнику.