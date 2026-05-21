Рус

Не варіть, а смажте: полуничне варення зі сковороди виходить яскравішим та ароматнішим

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Полуничне варення
Полуничне варення. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Швидкий спосіб приготувати варення

Є декілька способів заготівілі полуниці на зиму, і варення — один з найпопулярніших. Традиційно ягоди варять з цукром, а потім закочують в банки. Проте приготувати цей десерт можна і на сковороді.

Головна відмінність смаженого полуничного варення від традиційного в тому, що під час приготування сік випаровується набагато швидше, ніж у каструлі, тому ягоди зберігають форму, колір стає насиченішим, а аромат не встигає вивітритись.

Як приготувати полуничне варення на сковороді, показала блогерка insta_reeixit у TikTok.

Смажене варення з полуниці — рецепт

Перед тим як починати, переконайтеся, що полуниця добре промита і обсушена. Якщо ягоди будуть вологими, це уповільнить випаровування соку і варення доведеться готувати довше, ніж потрібно.

Для приготування обирайте велику сковорідку з товстим дном. Завдяки цьому тепло розподілятиметься рівномірно і варення не пригорить.

Якщо під час приготування на поверхні варення буде утворюватись забагато піни, додайте кілька грамів вершкового масла. Воно не вплине на смак, але піни більше не буде.

Інгредієнти

  • 1 кг полуниці (помитої та почищеної)
  • 200 г цукру
  • 0,5 ч. л. лимонної кислоти (без гірки)
  • кілька грамів вершкового масла (за потреби, для пригнічення піни)

Спосіб приготування

  1. Висипте полуницю на суху сковороду. Смажте на середньому вогні 8–10 хвилин, постійно помішуючи, щоб ягоди не пригоріли і зайвий сік поступово випарувався.
  2. Зніміть піну, яка утворилася.
  3. Додайте лимонну кислоту і цукор. Перемішайте і тримайте на вогні ще 10 хвилин, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розійдеться.
  4. Гаряче варення перекладіть у чисті стерилізовані банки і одразу закрутіть кришками.

Як і з чим подавати

Таке варення чудово підходить до тостів, млинців і сирників. Також його можна використовувати як начинку для пирогів або подавати до вершкового сиру. Зберігайте банки з варенням у прохолодному місці або холодильнику.

Теги:
#Полуниця #Рецепти #Варення