Не варіть, а смажте: полуничне варення зі сковороди виходить яскравішим та ароматнішим

Швидкий спосіб приготувати варення

Є декілька способів заготівілі полуниці на зиму, і варення — один з найпопулярніших. Традиційно ягоди варять з цукром, а потім закочують в банки. Проте приготувати цей десерт можна і на сковороді.

Головна відмінність смаженого полуничного варення від традиційного в тому, що під час приготування сік випаровується набагато швидше, ніж у каструлі, тому ягоди зберігають форму, колір стає насиченішим, а аромат не встигає вивітритись.

Як приготувати полуничне варення на сковороді, показала блогерка insta_reeixit у TikTok.

Смажене варення з полуниці — рецепт

Перед тим як починати, переконайтеся, що полуниця добре промита і обсушена. Якщо ягоди будуть вологими, це уповільнить випаровування соку і варення доведеться готувати довше, ніж потрібно.

Для приготування обирайте велику сковорідку з товстим дном. Завдяки цьому тепло розподілятиметься рівномірно і варення не пригорить.

Якщо під час приготування на поверхні варення буде утворюватись забагато піни, додайте кілька грамів вершкового масла. Воно не вплине на смак, але піни більше не буде.

Інгредієнти

1 кг полуниці (помитої та почищеної)

200 г цукру

0,5 ч. л. лимонної кислоти (без гірки)

кілька грамів вершкового масла (за потреби, для пригнічення піни)

Спосіб приготування

Висипте полуницю на суху сковороду. Смажте на середньому вогні 8–10 хвилин, постійно помішуючи, щоб ягоди не пригоріли і зайвий сік поступово випарувався. Зніміть піну, яка утворилася. Додайте лимонну кислоту і цукор. Перемішайте і тримайте на вогні ще 10 хвилин, постійно помішуючи, поки цукор повністю не розійдеться. Гаряче варення перекладіть у чисті стерилізовані банки і одразу закрутіть кришками.

Як і з чим подавати

Таке варення чудово підходить до тостів, млинців і сирників. Також його можна використовувати як начинку для пирогів або подавати до вершкового сиру. Зберігайте банки з варенням у прохолодному місці або холодильнику.