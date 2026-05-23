Близькі неодмінно попросять добавки: кабачки з сиром і соковитою начинкою (відео)

Кабачки — це ніжний літній овоч із нейтральним смаком, який чудово поєднується з сиром, зеленню та різноманітними овочами.

У кулінарії їх часто запікають, обсмажують або використовують у маринованому вигляді, щоб підкреслити текстуру та зробити смак більш виразним. Сьогодні ми пропонуємо приготувати запечені кабачки з сиром і яскравою начинкою, які поєднують кремовість, свіжість і легку пікантність. Для кращого результату варто обирати молоді кабачки з тонкою шкіркою та щільною м’якоттю, а також свіжі овочі та якісний сир, адже саме вони формують баланс смаку страви. Рецептом з нами поділилися ним на Instagram-сторінці "talli_sun".

Як приготувати закуску з кабачків з сиром

Інгредієнти:

кабачки – 2–3 шт.;

твердий сир – 150 г;

крем-сир – 150 г;

часник – 2 зубчики;

лимонний сік – 1 ч. л.;

кріп – 1 пучок;

листя салату – 1 пучок;

помідори – 2 шт.;

болгарський перець – 1 шт.;

бекон – 100 г;

Спосіб приготування:

Нарізати кабачки тонкими кружечками та викласти їх на деко, застелене пергаментом, злегка накладаючи один на один. Щедро посипати кабачки натертим твердим сиром та запікати у розігрітій духовці при 180°C 20–25 хвилин до м’якості та легкої золотистої скоринки. Обсмажити бекон до хрусткого стану та нарізати смужками, болгарський перець також злегка обсмажити або запекти. Змішати крем-сир із подрібненим часником, лимонним соком і кропом до однорідної маси. Дістати кабачки з духовки, перевернути сирною стороною донизу, викласти листя салату, помідори, перець, бекон та сирну начинку, після чого згорнути рулетики або скласти шарами.

Як і з чим подавати

Кабачкові рулетики найкраще подавати злегка охолодженими або кімнатної температури, коли смаки повністю розкриваються. Вони добре поєднуються з легкими соусами на основі йогурту або сметани, а також зі свіжими салатами з зелені. Для більш ситного варіанту страву можна доповнити хрустким хлібом або подати як закуску до основних страв. Прикрасити рулетики можна свіжим кропом або краплею оливкової олії для підкреслення смаку.

Ця страва поєднує сезонність кабачків і яскравість начинки, створюючи легку, але насичену за смаком закуску. Завдяки простим інгредієнтам і різним текстурам вона виглядає ефектно та підходить як для щоденного меню, так і для святкової подачі.