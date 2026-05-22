Хрусткі ліниві чебуреки на тортильї: просто, соковито і без зайвого жиру (відео)

Готуються просто — виходять смачними

Чебуреки — це популярна страва східної кухні з тонкого тіста та соковитої начинки, яка традиційно може бути м’ясною, сирною або навіть овочевою. Найчастіше їх готують із яловичиною, бараниною або сумішшю фаршів, а також існують варіанти з сиром, які виходять особливо ніжними та тягучими. Сьогодні ми пропонуємо сучасну ліниву версію чебуреків на тортильї, яка значно легша у приготуванні, але зберігає соковитість і насичений смак. Важливо обирати якісні інгредієнти: куряче стегно дає більш соковиту текстуру, ніж філе, а тортильї мають бути еластичними, щоб не тріскалися під час запікання; сир краще брати той, що добре плавиться, а цибулю — соковиту і свіжу для балансу смаку. Рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx_fit".

Як приготувати чебуреки на тортильї

Інгредієнти:

тортильї — 4 шт.;

фарш з курячого стегна — 400 г;

цибуля — 150 г;

зелень рублена — 10 г;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

кунжут — за смаком;

моцарела — 40 г;

яйце — 1 шт.;

Спосіб приготування:

Подрібнити куряче стегно разом із цибулею до стану фаршу або використати готовий фарш і додати натерту цибулю. Змішати фарш із сіллю, перцем та подрібненою зеленню до однорідної маси. Викласти начинку на половину тортильї рівним шаром і злегка посипати тертою моцарелою. Сформувати чебуреки, накривши другою половиною тортильї, та ретельно защипнути краї, змастивши їх збитим яйцем. Змастити поверхню яйцем, присипати кунжутом і випікати при температурі 180 градусів 20–25 хвилин до золотистої скоринки. Подавати гарячими з улюбленим соусом або свіжими овочами.

Як і з чим подавати

Такі чебуреки найкраще смакують гарячими одразу після запікання, коли сир ще тягнеться, а скоринка залишається хрусткою. Подавати їх можна з аджикою, йогуртовим соусом із часником або легким томатним соусом із зеленню. Для більш ситного варіанту страва чудово поєднується зі свіжим овочевим салатом або запеченими овочами. За бажанням зверху можна додати трохи свіжої зелені або кунжуту для аромату та текстури.

Цей рецепт — вдале поєднання простоти, швидкості та домашнього смаку, який легко адаптувати під власні вподобання. Завдяки тортильї страва готується значно швидше, але залишається соковитою і насиченою, як класичні чебуреки.