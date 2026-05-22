У складі лише молоко і кефір: як зробити ніжний домашній сир без помилок
Секрети ідеальної текстури, які варто знати
Магазинний сир буває або занадто сухим, або занадто водянистим, а смак не завжди радує. Натомість домашній сир виходить ніжним, свіжим і без зайвих добавок. Для його приготування знадобиться тільки молоко, кефір, термометр і трохи часу.
Як самостійно зробити сир, показала в Threads блогерка korolivska1.
Як приготувати сир
Для приготування домашнього сиру знадобиться термометр. У процесі важливо контролювати температуру продуктів. Якщо перегріти масу вище 60°C, сир стане гумовим і зернистим. Якщо не догріти, то він не відокремиться від сироватки.
Молоко і кефір беріть однакової жирності — 2,5% або 3,2%. Зі знежирених продуктів виходить сухий і несмачний сир.
Також варто знати, що чим довше сир стікатиме через марлю, тим сухішим він вийде. Якщо хочете м'якший, ніжний сир — досить 4–6 годин. Для більш щільного, схожого на зернистий — залиште на ніч.
Інгредієнти
- 1 л молока 2,5%
- 100 г кефіру 2,5%
Приготування
- Підігрійте молоко до 40°C.
- До молока додайте кефір, добре перемішайте.
- Накрийте каструлю кришкою або рушником і залиште в теплому місці на 24 години.
- Через добу повільно підігрійте суміш до 60°C, не перевищуючи цю позначку. Маса має згорнутись і відділитися від сироватки.
- Зніміть з вогню і дайте охолонути.
- Відцідіть через складену вдвічі марлю, підвісьте і залиште стікати мінімум на ніч.
Сироватку, що залишилась після приготування сиру, не виливайте. З неї можна приготувати тісто, млинці або окрошку.
Як і з чим подавати
Домашній сир смачний сам по собі. Його можна подавати з ложкою сметани і зеленню або з варенням на сніданок. Також з нього готують сирники і роблять начинку для вареників та налисників.
Зберігайте сир у закритому контейнері в холодильнику не більше 3–4 днів.