У складі лише молоко і кефір: як зробити ніжний домашній сир без помилок

Секрети ідеальної текстури, які варто знати

Магазинний сир буває або занадто сухим, або занадто водянистим, а смак не завжди радує. Натомість домашній сир виходить ніжним, свіжим і без зайвих добавок. Для його приготування знадобиться тільки молоко, кефір, термометр і трохи часу.

Як самостійно зробити сир, показала в Threads блогерка korolivska1.

Як приготувати сир

Для приготування домашнього сиру знадобиться термометр. У процесі важливо контролювати температуру продуктів. Якщо перегріти масу вище 60°C, сир стане гумовим і зернистим. Якщо не догріти, то він не відокремиться від сироватки.

Молоко і кефір беріть однакової жирності — 2,5% або 3,2%. Зі знежирених продуктів виходить сухий і несмачний сир.

Також варто знати, що чим довше сир стікатиме через марлю, тим сухішим він вийде. Якщо хочете м'якший, ніжний сир — досить 4–6 годин. Для більш щільного, схожого на зернистий — залиште на ніч.

Інгредієнти

1 л молока 2,5%

100 г кефіру 2,5%

Домашній сир. Фото: threads.com/@korolivska1

Приготування

Підігрійте молоко до 40°C. До молока додайте кефір, добре перемішайте. Накрийте каструлю кришкою або рушником і залиште в теплому місці на 24 години. Через добу повільно підігрійте суміш до 60°C, не перевищуючи цю позначку. Маса має згорнутись і відділитися від сироватки. Зніміть з вогню і дайте охолонути. Відцідіть через складену вдвічі марлю, підвісьте і залиште стікати мінімум на ніч.

Сироватку, що залишилась після приготування сиру, не виливайте. З неї можна приготувати тісто, млинці або окрошку.

Як і з чим подавати

Домашній сир смачний сам по собі. Його можна подавати з ложкою сметани і зеленню або з варенням на сніданок. Також з нього готують сирники і роблять начинку для вареників та налисників.

Зберігайте сир у закритому контейнері в холодильнику не більше 3–4 днів.