По-простому, але дуже смачно: молода капуста з беконом і локшиною (відео)

Молоду капусту цінують за свіжий смак та ніжну структуру. Зазвичай з неї готують легкі салати. Проте з неї виходять і смачні гарячі страви. Головне — не переварити капусту, щоб зберегти легкий хруст.

Авторка кулінарного блогу в Instagram pysznieczyprzepysznie пропонує поєднати капусту з копченим беконом і локшиною. За цим рецептом виходить повноцінна ситна вечеря, якій не потрібен жодний додаток.

Як приготувати молоду капусту з беконом та локшиною

Інгредієнти

200 г копченого бекону

1 головка молодої капусти

1 цибулина

1 зубчик часнику

2 лаврових листки

3 горошини духмяного перцю

1/2 ч. л. солі

1/4 ч. л. меленого перцю

170 г локшини

пучок кропу

Якщо під рукою немає копченого бекону, замість нього підійде підкопчена шинкаабо напівкопчена ковбаса з вираженим ароматом. Для легшої версії страви можна взяти куряче філе, але тоді на етапі смаження цибулі доведеться додати 1–2 ст. л. вершкового масла.

Спосіб приготування

Локшину варіть на 1–2 хвилини менше, ніж зазначено на упаковці. Вона "дійде" до готовності вже на сковороді, вбираючи в себе соки капусти та жир від бекону. Капусту помийте і наріжте на великі квадрати. Залийте окропом і залиште на 5 хвилин, потім злийте воду. Це прибере можливу гіркоту та пом'якшить жорсткі прожилки. На сухій сковороді обсмажте нарізаний бекон. Коли він пустить жир, додайте нарізану цибулю і смажте разом до прозорості цибулі. Подрібніть часник і додайте до сковороди разом із підготовленою капустою. Покладіть сіль, перець, духмяний перець і лавровий лист. Тушкуйте 10–15 хвилин на середньому вогні, час від часу помішуючи. Наприкінці додайте локшину і дрібно нарізаний кріп. Перемішайте, прогрійте 1–2 хвилини і зніміть з вогню. Лавровий лист і горошини перцю приберіть перед подачею.

Як і з чим подавати

Страва самодостатня і не потребує додаткового гарніру. Подавайте капусту одразу після приготування. За бажанням можна додати ложку сметани або посипати тертим пармезаном.