По-простому, але дуже смачно: молода капуста з беконом і локшиною (відео)
Готується швидко та легко
Молоду капусту цінують за свіжий смак та ніжну структуру. Зазвичай з неї готують легкі салати. Проте з неї виходять і смачні гарячі страви. Головне — не переварити капусту, щоб зберегти легкий хруст.
Авторка кулінарного блогу в Instagram pysznieczyprzepysznie пропонує поєднати капусту з копченим беконом і локшиною. За цим рецептом виходить повноцінна ситна вечеря, якій не потрібен жодний додаток.
Як приготувати молоду капусту з беконом та локшиною
Інгредієнти
- 200 г копченого бекону
- 1 головка молодої капусти
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 2 лаврових листки
- 3 горошини духмяного перцю
- 1/2 ч. л. солі
- 1/4 ч. л. меленого перцю
- 170 г локшини
- пучок кропу
Якщо під рукою немає копченого бекону, замість нього підійде підкопчена шинкаабо напівкопчена ковбаса з вираженим ароматом. Для легшої версії страви можна взяти куряче філе, але тоді на етапі смаження цибулі доведеться додати 1–2 ст. л. вершкового масла.
Спосіб приготування
- Локшину варіть на 1–2 хвилини менше, ніж зазначено на упаковці. Вона "дійде" до готовності вже на сковороді, вбираючи в себе соки капусти та жир від бекону.
- Капусту помийте і наріжте на великі квадрати. Залийте окропом і залиште на 5 хвилин, потім злийте воду. Це прибере можливу гіркоту та пом'якшить жорсткі прожилки.
- На сухій сковороді обсмажте нарізаний бекон. Коли він пустить жир, додайте нарізану цибулю і смажте разом до прозорості цибулі.
- Подрібніть часник і додайте до сковороди разом із підготовленою капустою. Покладіть сіль, перець, духмяний перець і лавровий лист.
- Тушкуйте 10–15 хвилин на середньому вогні, час від часу помішуючи.
- Наприкінці додайте локшину і дрібно нарізаний кріп. Перемішайте, прогрійте 1–2 хвилини і зніміть з вогню. Лавровий лист і горошини перцю приберіть перед подачею.
Як і з чим подавати
Страва самодостатня і не потребує додаткового гарніру. Подавайте капусту одразу після приготування. За бажанням можна додати ложку сметани або посипати тертим пармезаном.