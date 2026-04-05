Швидко, просто, ароматно: готуємо яблучне печиво з мінімального набору продуктів (відео)

Рецепт, який завжди виходить

Домашня випічка — це цілий кулінарний світ.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт у своєму відео поділилась рецептом апетитного печива з яблуками. Воно виходить м’яким, смачним, розсипчастим і доволі бюджетним. Чудовий варіант домашніх солодощів до кави чи чаю.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.

масло — 150 г

цукор — 100 г

ван.цукор — 16 г

борошно — 400 г

розпушувач — 2 ч. л.

кориця — 0,5 ч. л.

яблука — 2 шт. вел. (очищених 300 г)

горіхи — 100 г

Спосіб приготування:

До яєць додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо все до пишноти і розчинення цукру. Повинна вийти світла маса. Додаємо розтоплене масло (не гаряче). Просіюємо в масу половину борошна, розпушувач. Кладемо також корицю. Замішуємо тісто спочатку вінчиком. Всипаємо через сито другу половину борошна та місимо. Тісто повинне бути густе та липке. Яблука ріжемо на кубики. Горіхи подрібнюємо. Теж всипаємо в тісто, ретельно перемішуємо. Викладаємо печиво у форму, застелену пергаментом, на відстані. Викладаємо ложками, формуючи кульки. Випікаємо приблизно 20-25 хвилин при 170 градусах. Воно повинне добре підійти і підрум’янитись.

Коли печиво трохи охолоне — можна смакувати.