Швидко, просто, ароматно: готуємо яблучне печиво з мінімального набору продуктів (відео)
Рецепт, який завжди виходить
Домашня випічка — це цілий кулінарний світ. Якщо ви вже готували солоний грецький пиріг — мусаку, зверніть увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка Лілія Цвіт у своєму відео поділилась рецептом апетитного печива з яблуками. Воно виходить м’яким, смачним, розсипчастим і доволі бюджетним. Чудовий варіант домашніх солодощів до кави чи чаю.
Інгредієнти:
- яйця — 3 шт.
- масло — 150 г
- цукор — 100 г
- ван.цукор — 16 г
- борошно — 400 г
- розпушувач — 2 ч. л.
- кориця — 0,5 ч. л.
- яблука — 2 шт. вел. (очищених 300 г)
- горіхи — 100 г
Спосіб приготування:
- До яєць додаємо цукор та ванільний цукор. Збиваємо все до пишноти і розчинення цукру. Повинна вийти світла маса.
- Додаємо розтоплене масло (не гаряче). Просіюємо в масу половину борошна, розпушувач. Кладемо також корицю.
- Замішуємо тісто спочатку вінчиком. Всипаємо через сито другу половину борошна та місимо. Тісто повинне бути густе та липке.
- Яблука ріжемо на кубики. Горіхи подрібнюємо. Теж всипаємо в тісто, ретельно перемішуємо.
- Викладаємо печиво у форму, застелену пергаментом, на відстані. Викладаємо ложками, формуючи кульки.
- Випікаємо приблизно 20-25 хвилин при 170 градусах. Воно повинне добре підійти і підрум’янитись.
Коли печиво трохи охолоне — можна смакувати. Також ми ділились рецептом особливо апетитних та ніжних сирників.