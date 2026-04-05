Быстро, просто, ароматно: готовим яблочное печенье из минимального набора продуктов (видео)

Рецепт, который всегда получается

Домашняя выпечка – это целый кулинарный мир.

Кулинарная блогерша Лилия Цвет в своем видео поделилась рецептом аппетитного печенья с яблоками. Оно получается мягким, вкусным, рассыпчатым и достаточно бюджетным. Прекрасный вариант домашних сладостей к кофе или чаю.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

масло — 150 г

сахар — 100 г

ван.сахар — 16 г

мука — 400 г

разрыхлитель — 2 ч. л.

корица – 0,5 ч. л.

яблоки – 2 шт. вел. (очищенных 300 г)

орехи — 100 г

Способ приготовления:

К яйцам добавляем сахар и ванильный сахар. Взбиваем все до пышности и растворения сахара. Должна получиться светлая масса. Добавляем растопленное масло (не горячее). Просеиваем в массу половину муки, разрыхлителя. Кладем также корицу. Замешиваем тесто сначала венчиком. Всыпаем через сито вторую половину муки и месим. Тесто должно быть густое и липкое. Яблоки режем на кубики. Орехи измельчаем. Тоже всыпаем в тесто, тщательно перемешиваем. Выкладываем печенье в форму, застеленную пергаментом, на расстоянии. Выкладываем ложками, формируя шарики. Выпекаем примерно 20-25 минут при 170 градусах. Оно должно хорошо подойти и подрумяниться.

Когда печенье немного остынет, можно смаковать.