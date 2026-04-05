Быстро, просто, ароматно: готовим яблочное печенье из минимального набора продуктов (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт, который всегда получается
Домашняя выпечка – это целый кулинарный мир. Если вы уже готовили соленый греческий пирог – мусаку, обратите внимание на следующий рецепт.
Кулинарная блогерша Лилия Цвет в своем видео поделилась рецептом аппетитного печенья с яблоками. Оно получается мягким, вкусным, рассыпчатым и достаточно бюджетным. Прекрасный вариант домашних сладостей к кофе или чаю.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- масло — 150 г
- сахар — 100 г
- ван.сахар — 16 г
- мука — 400 г
- разрыхлитель — 2 ч. л.
- корица – 0,5 ч. л.
- яблоки – 2 шт. вел. (очищенных 300 г)
- орехи — 100 г
Способ приготовления:
- К яйцам добавляем сахар и ванильный сахар. Взбиваем все до пышности и растворения сахара. Должна получиться светлая масса.
- Добавляем растопленное масло (не горячее). Просеиваем в массу половину муки, разрыхлителя. Кладем также корицу.
- Замешиваем тесто сначала венчиком. Всыпаем через сито вторую половину муки и месим. Тесто должно быть густое и липкое.
- Яблоки режем на кубики. Орехи измельчаем. Тоже всыпаем в тесто, тщательно перемешиваем.
- Выкладываем печенье в форму, застеленную пергаментом, на расстоянии. Выкладываем ложками, формируя шарики.
- Выпекаем примерно 20-25 минут при 170 градусах. Оно должно хорошо подойти и подрумяниться.
Когда печенье немного остынет, можно смаковать.