Быстро, просто, ароматно: готовим яблочное печенье из минимального набора продуктов (видео)

Наталья Граковская
Великолепное домашнее печенье. Фото shuba.life

Рецепт, который всегда получается

Домашняя выпечка – это целый кулинарный мир. Если вы уже готовили соленый греческий пирог – мусаку, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блогерша Лилия Цвет в своем видео поделилась рецептом аппетитного печенья с яблоками. Оно получается мягким, вкусным, рассыпчатым и достаточно бюджетным. Прекрасный вариант домашних сладостей к кофе или чаю.

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • масло — 150 г
  • сахар — 100 г
  • ван.сахар — 16 г
  • мука — 400 г
  • разрыхлитель — 2 ч. л.
  • корица – 0,5 ч. л.
  • яблоки – 2 шт. вел. (очищенных 300 г)
  • орехи — 100 г

Способ приготовления:

  1. К яйцам добавляем сахар и ванильный сахар. Взбиваем все до пышности и растворения сахара. Должна получиться светлая масса.
  2. Добавляем растопленное масло (не горячее). Просеиваем в массу половину муки, разрыхлителя. Кладем также корицу.
  3. Замешиваем тесто сначала венчиком. Всыпаем через сито вторую половину муки и месим. Тесто должно быть густое и липкое.
  4. Яблоки режем на кубики. Орехи измельчаем. Тоже всыпаем в тесто, тщательно перемешиваем.
  5. Выкладываем печенье в форму, застеленную пергаментом, на расстоянии. Выкладываем ложками, формируя шарики.
  6. Выпекаем примерно 20-25 минут при 170 градусах. Оно должно хорошо подойти и подрумяниться.

Когда печенье немного остынет, можно смаковать. Также мы делились рецептом особенно аппетитных и нежных сырников.

