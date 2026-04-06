Відкрийте для себе ідеальний смак баклажанів: рецепт, який вас порадує (відео)

Баклажан — це надзвичайний овоч. Маючи свій неповторний смак, він завоював серця гурманів по всьому світу. Якщо ви вже готували ікру за рецептом Сави Лібкіна, пропонуємо звернути увагу на сонячну Грецію та її кухню.

Мусака — це страва, яку називають лазаньєю по-грецьки. В її основі баклажани, соковитий фарш та трохи картоплі — в смак та ніжність цієї страви можна закохатися. Рецептом на своєму ютуб-каналі поділився Євген Клопотенко.

Інгредієнти:

1 баклажан

1 цукіні або кабачок

3 картоплини

500 г фаршу асорті

½ томата

1 ст. л. томатної пасти

5 гілочок чебрецю

1 цибуля

2 зубчики часнику

50 г пармезану

2 ст. л. олії

сіль та перець до смаку

Для соусу бешамель:

50 г вершкового масла

50 г борошна

500 мл молока

сіль та перець до смаку

Спосіб приготування:

Наріжте тонкими кружальцями цукіні та баклажан. Картоплю і томати подрібніть таким же чином. Цибулину почистіть та наріжте маленькими кубиками. Обсмажте цибулю до м’якості на олії або вершковому маслі. Додайте до золотистої цибулі фарш. Обсмажуйте, розбиваючи лопаткою. Коли фарш обсмажиться, додайте томатну пасту та обсмажуйте її хвилину-дві. Додайте сіль та перець до смаку, чебрець. Відставте з вогню. Для соусу бешамель розтопіть у сотейнику 50 г вершкового масла. Насипте борошно та обсмажте його кілька хвилин до легкого горіхового аромату, постійно перемішуючи. Перемішуючи, тонкою цівкою влийте молоко. Повинна вийти однорідна маса, для цього слід ретельно вимішати грудочки. У форму для запікання викладіть кружечки картоплі, томатів, цукіні та баклажанів. Посоліть та поперчіть. Зверху вилийте половину соусу. Зверху викладіть фарш та рівномірно розподіліть лопаткою. Накрийте соусом. Посипте сиром. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин. Або до золотистої скоринки.

Страва виходить нереально ситна, ароматна та смачна.