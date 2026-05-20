Ідеальна закуска з баклажанів: готується просто, з'їдається миттєво

Навіть ті, хто не любить баклажани, просять добавки

Баклажани в клярі — страва, яка сподобається навіть тим, хто зазвичай байдужий до цього овочу. Хрустка скоринка зовні та ніжна м'якоть усередині роблять його схожим на повноцінний снек, а не просто гарнір.

Цим рецептом поділилася блогерка Надія Глиняна в Instagram. Вона показала простий спосіб нарізування та замочування баклажанів, після якого вони не гірчать і рівномірно просмажуються.

Як приготувати баклажан у клярі

Замочування у підсоленій воді — обов'язковий крок. Сіль витягує гіркий сік, і баклажан після смаження не матиме неприємного присмаку. Тримайте овоч у воді мінімум 20 хвилин. Для кляру краще використовувати холодну воду, тоді він виходить легшим і рівномірніше покриває шматочки.

Інгредієнти

1 великий баклажан

1 яйце

3-4 ст. л. борошна

3-4 ст. л. холодної води

панірувальні сухарі

кунжут

улюблені спеції (паприка, часниковий порошок)

сіль

олія для смаження

Приготування

Баклажан очистіть і зробіть надрізи "гармошкою". Не дорізайте до кінця, щоб плід не розпадався.

Рецепт баклажану в паніровці. Фото: cookpad.com

2. Залийте підсоленою водою та залиште на 20 хвилин.

3. Поки баклажан замочується, приготуйте кляр. Для цього змішайте яйце, борошно, холодну воду та спеції до однорідної консистенції без грудочок.

4. У плоску тарілку насипте панірувальні сухарі і змішайте їх із кунжутом.

5. Баклажан обсушіть паперовим рушником, зануріть спочатку в кляр, а потім обваляйте в сухарях з кунжутом.

6. Смажте баклажан на розігрітій олії з обох боків на середньому вогні до золотистої скоринки — по 3-4 хвилини з кожного боку.

Як і з чим подавати

Баклажан фрі смакує з часниковим соусом, чилі або навіть простою сметаною із зеленню. Як гарнір підійде свіжий салат або рис.