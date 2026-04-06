Откройте для себя идеальный вкус баклажанов: рецепт, который вас порадует (видео)

Готовится просто, а выходит очень вкусно и сытно

Баклажан – это необычайный овощ. Имея свой неповторимый вкус, он завоевал сердца гурманов по всему миру. Если вы уже готовили икру по рецепту Саввы Либкина, предлагаем обратить внимание на солнечную Грецию и ее кухню.

Мусака – это блюдо, которое называют лазаньей по-гречески. В ее основе баклажаны, сочный фарш и немного картофеля – во вкус и нежность этого блюда можно влюбиться. Рецептом на своем ютуб-канале поделился Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

1 баклажан

1 цуккини или кабачок

3 картофелины

500 г фарша ассорти

½ томата

1 ст. л. томатной пасты

5 веточек тимьяна

1 лук

2 зубчика чеснока

50 г пармезана

2 ст. л. масла

соль и перец по вкусу

Для соуса бешамель:

50 г сливочного масла

50 г муки

500 мл молока

соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

Нарежьте тонкими кружочками цуккини и баклажан. Картофель и томаты измельчите таким же образом. Луковицу почистите и нарежьте маленькими кубиками. Обжарьте лук до мягкости на растительном масле или сливочном масле. Добавьте к золотистому луку фарш. Обжаривайте, разбивая лопаткой. Когда фарш обжарится, добавьте томатную пасту и обжаривайте минуту-две. Добавьте соль и перец по вкусу, чабрец. Отставьте из огня. Для соуса бешамель растопите в сотейнике 50 г сливочного масла. Насыпьте муку и обжарьте несколько минут до легкого орехового аромата, постоянно перемешивая. Перемешивая, тонкой струйкой влейте молоко. Должна получиться однородная масса, для этого следует тщательно вымешать комочки. В форму для запекания выложите кружочки картофеля, томатов, цуккини и баклажанов. Посолите и поперчите. Сверху вылейте половину соуса. Сверху выложите фарш и равномерно распределите лопаткой. Накройте соусом. Посыпьте сыром. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Или до золотистой корочки.

Блюдо получается нереально сытное, ароматное и вкусное.