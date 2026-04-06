Откройте для себя идеальный вкус баклажанов: рецепт, который вас порадует (видео)

Мария Дума
Готовится просто, а выходит очень вкусно и сытно

Баклажан – это необычайный овощ. Имея свой неповторимый вкус, он завоевал сердца гурманов по всему миру. Если вы уже готовили икру по рецепту Саввы Либкина, предлагаем обратить внимание на солнечную Грецию и ее кухню.

Мусака – это блюдо, которое называют лазаньей по-гречески. В ее основе баклажаны, сочный фарш и немного картофеля – во вкус и нежность этого блюда можно влюбиться. Рецептом на своем ютуб-канале поделился Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

  • 1 баклажан
  • 1 цуккини или кабачок
  • 3 картофелины
  • 500 г фарша ассорти
  • ½ томата
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 5 веточек тимьяна
  • 1 лук
  • 2 зубчика чеснока
  • 50 г пармезана
  • 2 ст. л. масла
  • соль и перец по вкусу

Для соуса бешамель:

  • 50 г сливочного масла
  • 50 г муки
  • 500 мл молока
  • соль и перец по вкусу

Способ приготовления:

  1. Нарежьте тонкими кружочками цуккини и баклажан. Картофель и томаты измельчите таким же образом.
  2. Луковицу почистите и нарежьте маленькими кубиками. Обжарьте лук до мягкости на растительном масле или сливочном масле.
  3. Добавьте к золотистому луку фарш. Обжаривайте, разбивая лопаткой.
  4. Когда фарш обжарится, добавьте томатную пасту и обжаривайте минуту-две.
  5. Добавьте соль и перец по вкусу, чабрец. Отставьте из огня.
  6. Для соуса бешамель растопите в сотейнике 50 г сливочного масла. Насыпьте муку и обжарьте несколько минут до легкого орехового аромата, постоянно перемешивая.
  7. Перемешивая, тонкой струйкой влейте молоко. Должна получиться однородная масса, для этого следует тщательно вымешать комочки.
  8. В форму для запекания выложите кружочки картофеля, томатов, цуккини и баклажанов. Посолите и поперчите. Сверху вылейте половину соуса.
  9. Сверху выложите фарш и равномерно распределите лопаткой. Накройте соусом. Посыпьте сыром.
  10. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Или до золотистой корочки.

Блюдо получается нереально сытное, ароматное и вкусное. Также мы делились рецептом великолепных итальянских фрикаделек в томатном соусе.

