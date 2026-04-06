Откройте для себя идеальный вкус баклажанов: рецепт, который вас порадует (видео)
Готовится просто, а выходит очень вкусно и сытно
Баклажан – это необычайный овощ. Имея свой неповторимый вкус, он завоевал сердца гурманов по всему миру. Если вы уже готовили икру по рецепту Саввы Либкина, предлагаем обратить внимание на солнечную Грецию и ее кухню.
Мусака – это блюдо, которое называют лазаньей по-гречески. В ее основе баклажаны, сочный фарш и немного картофеля – во вкус и нежность этого блюда можно влюбиться. Рецептом на своем ютуб-канале поделился Евгений Клопотенко.
Ингредиенты:
- 1 баклажан
- 1 цуккини или кабачок
- 3 картофелины
- 500 г фарша ассорти
- ½ томата
- 1 ст. л. томатной пасты
- 5 веточек тимьяна
- 1 лук
- 2 зубчика чеснока
- 50 г пармезана
- 2 ст. л. масла
- соль и перец по вкусу
Для соуса бешамель:
- 50 г сливочного масла
- 50 г муки
- 500 мл молока
- соль и перец по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте тонкими кружочками цуккини и баклажан. Картофель и томаты измельчите таким же образом.
- Луковицу почистите и нарежьте маленькими кубиками. Обжарьте лук до мягкости на растительном масле или сливочном масле.
- Добавьте к золотистому луку фарш. Обжаривайте, разбивая лопаткой.
- Когда фарш обжарится, добавьте томатную пасту и обжаривайте минуту-две.
- Добавьте соль и перец по вкусу, чабрец. Отставьте из огня.
- Для соуса бешамель растопите в сотейнике 50 г сливочного масла. Насыпьте муку и обжарьте несколько минут до легкого орехового аромата, постоянно перемешивая.
- Перемешивая, тонкой струйкой влейте молоко. Должна получиться однородная масса, для этого следует тщательно вымешать комочки.
- В форму для запекания выложите кружочки картофеля, томатов, цуккини и баклажанов. Посолите и поперчите. Сверху вылейте половину соуса.
- Сверху выложите фарш и равномерно распределите лопаткой. Накройте соусом. Посыпьте сыром.
- Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Или до золотистой корочки.
Блюдо получается нереально сытное, ароматное и вкусное. Также мы делились рецептом великолепных итальянских фрикаделек в томатном соусе.